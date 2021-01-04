Штаб Тихановской, КС и НАУ. Чем заняты и как связаны между собой структуры белорусской оппозиции

Источник материала: Tut.by

После президентских выборов в Беларуси новой оппозицией стали три структуры: штаб Светланы Тихановской, Координационный совет (КС) и Народное антикризисное управление (НАУ). TUT.BY рассказывает, как они были сформированы, в чем эти структуры видят свои основные задачи и как связаны друг с другом.





Штаб Светланы Тихановской

Штаб Светланы Тихановской в сегодняшнем виде сформировался уже после выборов, когда она оказалась в Литве.

10 августа, на следующий день после выборов, Светлана Тихановская в сопровождении адвоката Максима Знака пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. Знак вышел из ЦИК без Тихановской .

На следующий день стало известно, что Тихановская находится в Литве. Было распространено видео, в котором экс-кандидат в президенты по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.

Позже в многочисленных интервью Тихановская рассказала, что в ЦИК ее оставили в кабинете с высокопоставленными руководителями из правоохранительных органов, которые сказали ей, что она должна выбирать между детьми и тюрьмой.





— Конечно, я выбрала детей. Они [силовики] поговорили со мной, а затем отвезли домой, где я должна была дожидаться отъезда из Минска. Я пришла в избирательную комиссию в три часа дня, а увезли меня в семь вечера. К десяти или к одиннадцати вечера я уезжала из города. Мои дети были уже в Литве, — рассказывала Тихановская.

В Вильнюсе Тихановская оказалась без команды, с ней уехала только руководитель ее штаба Мария Мороз. Команда, как рассказывала Тихановская, начала формироваться вокруг нее уже там: люди сами изъявили желание помогать Тихановской. Например, журналист и политический активист Франак Вячорко сам пришел в команду Тихановской и был назначен ее советником по международным вопросам.

— Когда Светлана Тихановская выехала в Вильнюс, несколько недель она не участвовала в политике, а потом решила вернуться и вернуться не просто рядовым гражданином, а лидером, за которого проголосовали белорусы. И, начиная с конца августа, и до сегодняшнего дня мы увидели появление и становление настоящего лидера, который достойно представляет Беларусь во всем мире, — рассказал TUT.BY Франак Вячорко.

Об этом же в интервью TUT.BY рассказывала и сама Светлана Тихановская.

— Я когда здесь [в Вильнюсе] оказалась, я же никого не знала. Хорошо, что приехали Александр Добровольский (Руководитель Экспертного совета при Объединенной гражданской партии, член Политсовета ОГП) с Аней Красулиной (Пресс-секретарь ОГП), мы с ними думали, что делать дальше, позвонил Франак Вячорко, сказал, что хочет помочь и хочет присоединиться к команде, — рассказывала Тихановская.

Как поясняет Франак Вячорко, штаб Тихановской сегодня, по сути, политический исполнительный Центр и состоит из нескольких структур: Офис Тихановской — это Администрация, и Кабинет, где есть представители Тихановской по экономическим реформам, по делам молодежи и студентов, по вопросам Конституционной реформы, по международным делам, по правам человека и по образованию.

Своими основными задачами штаб Тихановской видит прекращение насилия в Беларуси и усиление протеста, поддержку тех групп и инициатив, которые сегодня уже ведут свою деятельность.

— Офис и Кабинет работают над развитием информационной инфраструктуры: поддержкой новых медиа — телеграм-каналов, блогеров, и традиционных СМИ, помощью репрессированным студентам, чтобы они могли учиться дистанционно за границей и продолжать борьбу в Беларуси, подготовкой Конституционной реформы, реформы Избирательного законодательства, подготовкой документов по организации переговоров с текущей властью. Правозащитники работают над разработкой кейсов универсальной юрисдикции — первый был в Литве, похожий будет в Чехии, Польше, Франции. Если говорить кратко, то сейчас Офис и Кабинет работает и на кратковременные меры — помочь протесту, и на долгосрочные — отстроить Беларусь, когда эта система рухнет, — говорит Вячорко.

Связь с Народным антикризисным управлением (НАУ) и Координационным советом

Как поясняет советник Тихановской, Офис и Кабинет сотрудничают с телеграм-каналами, с различными фондами, дворовыми инициативами в Беларуси и политическими партиями в Беларуси. При этом стратегия и тактика согласовывается с Координационным советом.



Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

— Но поскольку Координационный совет с большего находится в Беларуси, они не могут себе позволить то, что могут позволить Офис и Кабинет: Координационный совет ведет себя более осторожно, более рассудительно, чтобы не подставлять людей — членов Координационного совета и так постоянно вызывают на допросы в Следственный комитет. Но, по сути, Светлана Тихановская, является лидером и создателем Координационного совета и в обществе, и на международной арене. НАУ — это, скорее, экспертно-политический центр, где собрались бывшие чиновники, дипломаты, эксперты в различных сферах. Их задача — разработка программ реформ, дорожных карт действий на транзитный период. Основная координация Офиса Тихановской с КС и НАУ происходит через Zoom, мы созваниваемся несколько раз в неделю, большие кампании координируются ежедневно, небольшие — существуют автономно, — говорит Вячорко.

Координационный Совет

14 августа экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая в тот момент уже находилась в Литве, объявила о создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. 19 августа Координационный совет начал свою работу. В Совет вошли представители гражданского общества, известные белорусы, юристы, предприниматели, IT-специалисты, политики и политологи, врачи, преподаватели, представители культуры, спорта, профсоюзов и заводов, фем активистки и представители молодежи, экономисты и журналисты.



Президиум Координационного совета на пресс-конференции в Минске, 18 августа 2020 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Президиум Координационного совета представили Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Лилия Власова. У Совета есть основной — 57 членов и расширенный состав — 5536 членов.

В Координационном совете также есть 10 рабочих групп по экономике, образованию, правам человека, поддержке бизнеса, независимым профсоюзам, группа объединения христиан, фем группа, группа поддержки регионов и платформа, которая помогает организовать выборы в коллективные органы территориального общественного самоуправления (КОТОС).

На сегодня у Координационного совета есть три основных требования к властям: освобождение всех политических заключенных, прекращение политического преследования граждан и привлечение виновных к ответственности, проведение новых честных выборов.

— За 139 дней работы в 2020 году КС создал и/или поддержал семь проектов, которые помогают оказывать давление на режим, агрегируют данные нарушений со стороны власти для дальнейших расследований дел и помогают развивать гражданское общество. Экономическая группа КС разработала документ «Принципы экономического развития Беларуси», в котором предложила развитие экономики Беларуси в переходный период после смены власти. Документ был подготовлен с участием ведущих международных экономистов. Представители КС также предложили « Концепцию восстановления законности национального примирения» — шаги для преодоления раскола между обществом и нынешними представителями госорганов. В течение месяца все граждане Беларуси могли дать комментарии по предложенной Концепции. Создатели Концепции рассмотрели предложения — в январе будет опубликована финальная версия документа, — говорит пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков.

Давление на Координационный совет

В регламенте Координационного совета закреплено, что Совет не ставит целью захват государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Но несмотря на это, через шесть дней после объявления Тихановской о создании Координационного совета, Генпрокуратура Генпрокуратура заявила, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, и возбудила уголовное дело .

Членов президиума КС в августе в качестве свидетелей вызывали на допросы . Позже по делу «о захвате власти» были задержаны Максим Знак, Мария Колесникова и Илья Салей. Остальные члены президиума Координационного совета, помимо Лилии Власовой, которая провела в СИЗО № 1 несколько месяцев в рамках другого уголовного дела, уехали из Беларуси.

По данным Совета, с августа по декабрь прошлого года 27 членов основного состава Координационного совета были вызваны на допрос, 20 раз члены основного состава были задержаны, 4 члена до сих пор под стражей, более, чем 610 дней — столько суммарно отсидели члены основного состава с момента начало работы органа.

Связь со штабом Тихановской и НАУ

Координационный совет, как отмечают там, синхронизирует свою деятельность со штабом Светланы Тихановской и Народным антикризисным управлением.

— В то же время Координационный совет является единственной структурой, которая работает в Беларуси и придерживается умеренной позиции, выступая за необходимость диалога и примирения в обществе, — отмечают в Совете.

Народное антикризисное управление (НАУ)

НАУ было создано экс-руководителем Купаловского театра, членом президиума Координационного совета Павлом Латушко в конце октября. Как пояснял Латушко, в то время как Координационный совет создан для проведения переговоров, НАУ будет органом, обеспечивающим достижение целей — начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам. Орган также будет решать задачи, стоящие перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня, как поясняют в НАУ, Народное антикризисное управление своими основными задачами считает «приближение дня отлета самолета Лукашенко» и подготовку к переходному периоду и его успешное прохождение.

В антикризисном управлении сформированы рабочие группы по шести направлениям: внешняя политика, экономика и финансы, безопасность, сфера юстиции, социальная политика, региональное развитие.

— Народное антикризисное управление разработало списки конкретных действий в разных сферах, которые приблизят белорусов к победе над Лукашенко. Это усиление санкционного давления, предотвращение приватизации предприятий на нерыночных условиях, помощь в формировании списков лиц, виновных в преступлениях, сотрудничество с международными организациями по реформе милиции, создание Народных посольств и другие шаги, — говорят в НАУ.

Еще одна важная часть планов НАУ — список действий на время переходного периода: после победы демократических сил и до вступления в должность нового президента Беларуси. В НАУ уже готовы планы по четырем направлениям — экономика и финансы, внешняя политика, сфера юстиции, реформа органов внутренних дел — в которых более подробно расписаны конкретные пункты, по которым уже работает НАУ. В разработке — планы по оставшимся сферам.

— Наши команды по направлением заняты не только планами на переходный период. Все прекрасно понимают, что переходный период невозможен без победы над режимом. В сотрудничестве со штабом Светланы Тихановской и Координационным советом мы фокусируемся на приближении дня победы. Вместе работаем над усилением санкционного давления, сбором доказательств преступлений в Единой книге регистрации преступлений, информированием гражданского общества по важным экономическим и юридическим вопросам и занимаемся другими проектами, которые приближают переходный период, — рассказала координаторка НАУ Елена Живоглод.

Связь со штабом Светланы Тихановской и Координационным советом

Народное антикризисное управление работает в тесном контакте и со штабом Светланы Тихановской, и с Координационным советом. Все структуры работают с определенной автономностью, но при этом регулярно созваниваются и синхронизируются.

— Большие проекты, как, например, «Единая книга регистрации преступлений», мы запускаем кросс-группами, в которые входят представители нескольких политических структур и гражданских инициатив. Все три структуры — штаб Светланы Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное управление — реализуют единую стратегию, — говорят в НАУ.