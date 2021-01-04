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Штаб Тихановской, КС и НАУ. Чем заняты и как связаны между собой структуры белорусской оппозиции
04.01.2021 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После президентских выборов в Беларуси новой оппозицией стали три структуры: штаб Светланы Тихановской, Координационный совет (КС) и Народное антикризисное управление (НАУ). TUT.BY рассказывает, как они были сформированы, в чем эти структуры видят свои основные задачи и как связаны друг с другом.
Штаб Светланы Тихановской
Штаб Светланы Тихановской в сегодняшнем виде сформировался уже после выборов, когда она оказалась в Литве.
10 августа, на следующий день после выборов, Светлана Тихановская в сопровождении адвоката Максима Знака
На следующий день стало известно, что Тихановская
Позже в многочисленных интервью Тихановская рассказала, что в ЦИК ее оставили в кабинете с высокопоставленными руководителями из правоохранительных органов, которые сказали ей, что она должна выбирать между детьми и тюрьмой.
— Конечно, я выбрала детей. Они [силовики] поговорили со мной, а затем отвезли домой, где я должна была дожидаться отъезда из Минска. Я пришла в избирательную комиссию в три часа дня, а увезли меня в семь вечера. К десяти или к одиннадцати вечера я уезжала из города. Мои дети были уже в Литве, — рассказывала Тихановская.
В Вильнюсе Тихановская оказалась без команды, с ней уехала только руководитель ее штаба Мария Мороз. Команда, как рассказывала Тихановская, начала формироваться вокруг нее уже там: люди сами изъявили желание помогать Тихановской. Например, журналист и политический активист Франак Вячорко сам пришел в команду Тихановской и был назначен ее советником по международным вопросам.
— Когда Светлана Тихановская выехала в Вильнюс, несколько недель она не участвовала в политике, а потом решила вернуться и вернуться не просто рядовым гражданином, а лидером, за которого проголосовали белорусы. И, начиная с конца августа, и до сегодняшнего дня мы увидели появление и становление настоящего лидера, который достойно представляет Беларусь во всем мире, — рассказал TUT.BY Франак Вячорко.
Об этом же в интервью TUT.BY рассказывала и сама Светлана Тихановская.
— Я когда здесь [в Вильнюсе] оказалась, я же никого не знала. Хорошо, что приехали Александр Добровольский (Руководитель Экспертного совета при Объединенной гражданской партии, член Политсовета ОГП) с Аней Красулиной (Пресс-секретарь ОГП), мы с ними думали, что делать дальше, позвонил Франак Вячорко, сказал, что хочет помочь и хочет присоединиться к команде, — рассказывала Тихановская.
Как поясняет Франак Вячорко, штаб Тихановской сегодня, по сути, политический исполнительный Центр и состоит из нескольких структур: Офис Тихановской — это Администрация, и Кабинет, где есть представители Тихановской по экономическим реформам, по делам молодежи и студентов, по вопросам Конституционной реформы, по международным делам, по правам человека и по образованию.
Своими основными задачами штаб Тихановской видит прекращение насилия в Беларуси и усиление протеста, поддержку тех групп и инициатив, которые сегодня уже ведут свою деятельность.
— Офис и Кабинет работают над развитием информационной инфраструктуры: поддержкой новых медиа — телеграм-каналов, блогеров, и традиционных СМИ, помощью репрессированным студентам, чтобы они могли учиться дистанционно за границей и продолжать борьбу в Беларуси, подготовкой Конституционной реформы, реформы Избирательного законодательства, подготовкой документов по организации переговоров с текущей властью. Правозащитники работают над разработкой кейсов универсальной юрисдикции — первый был в Литве, похожий будет в Чехии, Польше, Франции. Если говорить кратко, то сейчас Офис и Кабинет работает и на кратковременные меры — помочь протесту, и на долгосрочные — отстроить Беларусь, когда эта система рухнет, — говорит Вячорко.
Связь с Народным антикризисным управлением (НАУ) и Координационным советом
Как поясняет советник Тихановской, Офис и Кабинет сотрудничают с телеграм-каналами, с различными фондами, дворовыми инициативами в Беларуси и политическими партиями в Беларуси. При этом стратегия и тактика согласовывается с Координационным советом.
— Но поскольку Координационный совет с большего находится в Беларуси, они не могут себе позволить то, что могут позволить Офис и Кабинет: Координационный совет ведет себя более осторожно, более рассудительно, чтобы не подставлять людей — членов Координационного совета и так постоянно вызывают на допросы в Следственный комитет. Но, по сути, Светлана Тихановская, является лидером и создателем Координационного совета и в обществе, и на международной арене. НАУ — это, скорее, экспертно-политический центр, где собрались бывшие чиновники, дипломаты, эксперты в различных сферах. Их задача — разработка программ реформ, дорожных карт действий на транзитный период. Основная координация Офиса Тихановской с КС и НАУ происходит через Zoom, мы созваниваемся несколько раз в неделю, большие кампании координируются ежедневно, небольшие — существуют автономно, — говорит Вячорко.
Координационный Совет
14 августа экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая в тот момент уже находилась в Литве, объявила о создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. 19 августа Координационный совет начал свою работу. В Совет вошли представители гражданского общества, известные белорусы, юристы, предприниматели, IT-специалисты, политики и политологи, врачи, преподаватели, представители культуры, спорта, профсоюзов и заводов, фем активистки и представители молодежи, экономисты и журналисты.
Президиум Координационного совета представили Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Сергей Дылевский и Лилия Власова. У Совета есть основной — 57 членов и расширенный состав — 5536 членов.
В Координационном совете также есть 10 рабочих групп по экономике, образованию, правам человека, поддержке бизнеса, независимым профсоюзам, группа объединения христиан, фем группа, группа поддержки регионов и платформа, которая помогает организовать выборы в коллективные органы территориального общественного самоуправления (КОТОС).
На сегодня у Координационного совета есть три основных требования к властям: освобождение всех политических заключенных, прекращение политического преследования граждан и привлечение виновных к ответственности, проведение новых честных выборов.
— За 139 дней работы в 2020 году КС создал и/или поддержал семь проектов, которые помогают оказывать давление на режим, агрегируют данные нарушений со стороны власти для дальнейших расследований дел и помогают развивать гражданское общество. Экономическая группа КС разработала документ «Принципы экономического развития Беларуси», в котором предложила развитие экономики Беларуси в переходный период после смены власти.
Давление на Координационный совет
В регламенте Координационного совета закреплено, что Совет не ставит целью захват государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Но несмотря на это, через шесть дней после объявления Тихановской о создании Координационного совета, Генпрокуратура Генпрокуратура заявила, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, и
Членов президиума КС в августе в качестве свидетелей
По данным Совета, с августа по декабрь прошлого года 27 членов основного состава Координационного совета были вызваны на допрос, 20 раз члены основного состава были задержаны, 4 члена до сих пор под стражей, более, чем 610 дней — столько суммарно отсидели члены основного состава с момента начало работы органа.
Связь со штабом Тихановской и НАУ
Координационный совет, как отмечают там, синхронизирует свою деятельность со штабом Светланы Тихановской и Народным антикризисным управлением.
— В то же время Координационный совет является единственной структурой, которая работает в Беларуси и придерживается умеренной позиции, выступая за необходимость диалога и примирения в обществе, — отмечают в Совете.
Народное антикризисное управление (НАУ)
НАУ было
Сегодня, как поясняют в НАУ, Народное антикризисное управление своими основными задачами считает «приближение дня отлета самолета Лукашенко» и подготовку к переходному периоду и его успешное прохождение.
В антикризисном управлении сформированы рабочие группы по шести направлениям: внешняя политика, экономика и финансы, безопасность, сфера юстиции, социальная политика, региональное развитие.
— Народное антикризисное управление разработало списки конкретных действий в разных сферах, которые приблизят белорусов к победе над Лукашенко. Это усиление санкционного давления, предотвращение приватизации предприятий на нерыночных условиях, помощь в формировании списков лиц, виновных в преступлениях, сотрудничество с международными организациями по реформе милиции, создание Народных посольств и другие шаги, — говорят в НАУ.
Еще одна важная часть планов НАУ — список действий на время переходного периода: после победы демократических сил и до вступления в должность нового президента Беларуси. В НАУ уже готовы планы по четырем направлениям — экономика и финансы, внешняя политика, сфера юстиции, реформа органов внутренних дел — в которых более подробно расписаны конкретные пункты, по которым уже работает НАУ. В разработке — планы по оставшимся сферам.
— Наши команды по направлением заняты не только планами на переходный период. Все прекрасно понимают, что переходный период невозможен без победы над режимом. В сотрудничестве со штабом Светланы Тихановской и Координационным советом мы фокусируемся на приближении дня победы. Вместе работаем над усилением санкционного давления, сбором доказательств преступлений в Единой книге регистрации преступлений, информированием гражданского общества по важным экономическим и юридическим вопросам и занимаемся другими проектами, которые приближают переходный период, — рассказала координаторка НАУ Елена Живоглод.
Связь со штабом Светланы Тихановской и Координационным советом
Народное антикризисное управление работает в тесном контакте и со штабом Светланы Тихановской, и с Координационным советом. Все структуры работают с определенной автономностью, но при этом регулярно созваниваются и синхронизируются.
— Большие проекты, как, например, «Единая книга регистрации преступлений», мы запускаем кросс-группами, в которые входят представители нескольких политических структур и гражданских инициатив. Все три структуры — штаб Светланы Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное управление — реализуют единую стратегию, — говорят в НАУ.
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После президентских выборов-2020 в Беларуси новой оппозицией стали три структуры: штаб Светланы Тихановской, Координационный совет и Народное антикризисное...
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