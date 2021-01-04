Лукашенко обсудил с генпрокурором политические вопросы и преступность

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко принял 4 января с докладом Генерального прокурора Андрея Шведа. Он заметил, что все вопросы, которые планировалось обсудить во время встречи, так или иначе упираются в политическую плоскость. Генпрокурор же рассказал, что, несмотря на «попытки дестабилизации общественной обстановки», преступность снижается, сообщает пресс-служба Александр Лукашенко.



Фото: president.gov.by

Лукашенко не хочет попасть в жернова передела мира в 2021 году

— Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает, — сказал Лукашенко.

Со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком.

— Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство — сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан, — обратил внимание Лукашенко.

Лукашенко также напомнил о своих словах, что пандемия — предлог для «передела мира».

— Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет, — подчеркнул Лукашенко.

Он заметил, что все вопросы, которые планировалось обсудить во время встречи, так или иначе упираются в политическую плоскость.

Швед: Преступность снижается

Как доложил Андрей Швед, криминогенная ситуация в стране находится под полным контролем правоохранительных органов.

— Несмотря на то, что в период попытки дестабилизации общественной обстановки было совершено более тысячи преступлений, в том числе и тяжких, у нас в прошлом году отмечается общее снижение особо тяжких преступлений на 14%, тяжких — на 27%, преступлений в быту — на 11%. Практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности, — подчеркнул он.

Лукашенко уточнил, как изменилась динамика преступности в связи с тем, что во второй половине прошлого года МВД, Следственный комитет и Генпрокуратура были отвлечены на стабилизацию обстановки внутри страны.

— Это, конечно, повлияло на другие направления борьбы с преступностью. Это как ковид. Все бросились: «Ковид, ковид, ковид». Конечно, надо лечить, тяжелая ситуация. Но не надо же забывать, что у нас есть и онкология, и астматики, и сердечно-сосудистые — эти болезни тоже надо лечить. И они давят на общество еще больше, чем ковид. Так и здесь, — считает Лукашенко.

Как заявил Генеральный прокурор, по большинству составов преступлений ситуация находилась и находится под контролем

— Но проявилась одна негативная тенденция: это значительный рост преступлений, связанный с кибермошенничеством, — рассказал Андрей Швед.

По его словам, если в 2019 году было зарегистрировано чуть более 10 тыс. таких преступлений, то в 2020-м — более 25 тыс.

— Воспользовавшись в определенной степени немного нервной обстановкой, нагнетанием, отвлечением правоохранительного блока на то, чтобы пресечь дестабилизацию общественной безопасности, кибермошенники (большинство из-за рубежа) кинулись обманывать наших граждан: доверчивых пенсионеров, других лиц. И произошел такой рост, — добавил генпрокурор.

Напомним, Андрей Швед был назначен генеральным прокурором Беларуси 9 сентября прошлого года. Уже на следующий день, представляя нового главу ведомства на встрече с коллективом Генеральной прокуратуры, Александр Лукашенко заявил: «Я не призываю вас спасти государство в нарушение закона. Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я ее называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне. Вы знаете, там иногда не до законов . Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует».