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После рекордного роста биткоин сдает позиции
04.01.2021 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв - Sputnik. Стоимость биткоина снижается на торгах в понедельник, свидетельствуют данныепортала CoinDesk.
Курс криптовалюты, которая несколько дней кряду устанавливала исторические максимумы (только за 2 января рекорд был побит четырежды), опустился до 28 218 долларов. Таким образом, биткоин подешевел более чем на 15 процентов.
© Photo : Общественное телевидение России
Перед Новым годом биткоин установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, 21 декабря курс превысил 24 тысячи, а 27 декабря ночью преодолел отметку в 26 тысяч. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на семь тысяч долларов.
После Нового года рост продолжился: за 2 января биткоин подорожал в среднем на 9 процентов. Сначала цена поднялась до 30 тысяч долларов, потом – до 31 и 32 тысяч, а затем и до 33 тысяч.
На долю биткоина приходится около 70 порцентов всего глобального рынка криптовалют.
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Криптовалюта, которая несколько дней кряду устанавливала исторические максимумы, подешевела более чем на 15 процентов.
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