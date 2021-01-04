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После рекордного роста биткоин сдает позиции

04.01.2021 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв - Sputnik. Стоимость биткоина снижается на торгах в понедельник, свидетельствуют данныепортала CoinDesk.

Курс криптовалюты, которая несколько дней кряду устанавливала исторические максимумы (только за 2 января рекорд был побит четырежды), опустился до 28 218 долларов. Таким образом, биткоин подешевел более чем на 15 процентов.

© Photo : Общественное телевидение России
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Перед Новым годом биткоин установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, 21 декабря курс превысил 24 тысячи, а 27 декабря ночью преодолел отметку в 26 тысяч. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на семь тысяч долларов. 

После Нового года рост продолжился: за 2 января биткоин подорожал в среднем на 9 процентов. Сначала цена поднялась до 30 тысяч долларов, потом – до 31 и 32 тысяч, а затем и до 33 тысяч.

На долю биткоина приходится около 70 порцентов всего глобального рынка криптовалют.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Криптовалюта, которая несколько дней кряду устанавливала исторические максимумы, подешевела более чем на 15 процентов.
 
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