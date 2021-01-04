После рекордного роста биткоин сдает позиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв - Sputnik. Стоимость биткоина снижается на торгах в понедельник, свидетельствуют данныепортала CoinDesk.

Курс криптовалюты, которая несколько дней кряду устанавливала исторические максимумы (только за 2 января рекорд был побит четырежды), опустился до 28 218 долларов. Таким образом, биткоин подешевел более чем на 15 процентов.

Перед Новым годом биткоин установила несколько рекордов. Так, 16 декабря впервые стоимость криптовалюты составила 20 тысяч долларов, 21 декабря курс превысил 24 тысячи, а 27 декабря ночью преодолел отметку в 26 тысяч. Таким образом, цена биткоина с середины месяца выросла более чем на семь тысяч долларов.

После Нового года рост продолжился: за 2 января биткоин подорожал в среднем на 9 процентов. Сначала цена поднялась до 30 тысяч долларов, потом – до 31 и 32 тысяч, а затем и до 33 тысяч.

На долю биткоина приходится около 70 порцентов всего глобального рынка криптовалют.