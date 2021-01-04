Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последние семь дней снизилось на 4%.

Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 3-комнатных квартир, которых за неделю в базе стало сразу на 5% меньше. На 4% сократилось предложение 2- и 4-комнатных квартир, на 3% - «однушек».

Сильнее всего количество объектов в продаже сократилось в Октябрьском (-7% за неделю), Заводском (-5%) и Партизанском (-4%) районах.