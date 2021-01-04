|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года
04.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась на 0.2% и на данный момент равна 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 30 $/м2.
Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последние семь дней снизилось на 4%.
Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 3-комнатных квартир, которых за неделю в базе стало сразу на 5% меньше. На 4% сократилось предложение 2- и 4-комнатных квартир, на 3% - «однушек».
Сильнее всего количество объектов в продаже сократилось в Октябрьском (-7% за неделю), Заводском (-5%) и Партизанском (-4%) районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 804 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 748 $/м2 (+0.6%), Жодино — 732 $/м2 (без изменений), Слуцк — 578 $/м2 (+0.1%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 28 декабря по 4 января 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)