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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

04.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю снизился на 0.2% и составил 1329 $/м2.

По сравнению с началом прошлого года текущий уровень цен ниже на 5%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю также снизилась на 0.2% и на данный момент равна 1299 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 30 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

Медленное снижение цен на квартиры наблюдается на вторичном рынке жилья белорусской столицы на протяжении 3 недель.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

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Динамика объёма предложения остаётся отрицательной. Количество выставленных на продажу объектов за последние семь дней снизилось на 4%.

Наиболее ощутимым отток объектов был в сегменте 3-комнатных квартир, которых за неделю в базе стало сразу на 5% меньше. На 4% сократилось предложение 2- и 4-комнатных квартир, на 3% - «однушек».

Сильнее всего количество объектов в продаже сократилось в Октябрьском (-7% за неделю), Заводском (-5%) и Партизанском (-4%) районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

За неделю цены на квартиры снизились практически у всех типов квартир, заметнее всего – у 1-комнатных (-0.6%). Исключением стали 4-комнатные квартиры, у которых средняя цена квадратного метра за семь дней не изменилась.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

В районах города преобладала отрицательная ценовая динамика. Небольшой рост цен отмечался только в Московском (+0.5%) и Фрунзенском (+0.3%) районах.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 28 декабря - 4 января 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 815 $/м2 (-0.2%), Витебск — 614 $/м2 (+0.5%), Гомель — 617 $/м2 (+0.2%), Гродно — 716 $/м2 (+0.1%), Могилев — 646 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 624 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 804 $/м2 (-0.8%), Молодечно — 748 $/м2 (+0.6%), Жодино — 732 $/м2 (без изменений), Слуцк — 578 $/м2 (+0.1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 28 декабря по 4 января 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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