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Стало известно, сколько "Белнефтехим" заработал на экспорте в 2020 году
04.01.2021 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Экспорт продукции нефтяной отрасли за 11 месяцев прошедшего года в 95 стран мира составил 4,2 миллиарда долларов, рассказал в интервью "Порталу Нефтехимия" председатель концерна "Белнефтехим" Александр Рыбаков.
По его словам, год выдался для предприятий концерна сложным, но в результате переговоров улучшились условия поставок российской нефти. Пандемия привела к коррекции работы производителей.
"Несмотря на трудный старт, результаты работы концерна во втором полугодии сформировались в соответствии с запланированными параметрами", - заверил глава концерна.
Александр Рыбаков рассказал, что "валовой объем добычи белорусской нефти рос, за 11 месяцев он составил 1 миллион 564 тысячи тонн. На НПЗ переработано 14 миллионов 687 тысяч тонн нефти и увеличена на 3% глубина переработки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 79,3%, отбор светлых нефтепродуктов вырос почти до 61%".
Последует
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы за 11 месяцев прошлого года сумели переработать свыше 14 миллионов тонн черного золота.
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