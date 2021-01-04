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Курсы валют: доллар и российский рубль подросли
04.01.2021 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Доллар и российский рубль немного прибавили на первых торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в 2021 году, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Стоимость евро в свою очередь упала на 0,11%.
По итогам биржевых торгов в понедельник курсы валют стали такими:
Доллар США – 2,5796;
Евро – 3,1644;
100 российских рублей – 3,5077.
Днем в понедельник в белорусских банках максимальный курс продажи доллара составил 2,65 рубля, евро – 3,245 рубля, 100 российских рублей – 3,57 рубля.
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Новый год белорусский рубль начал с падения: он подешевел по отношению к доллару и российскому рублю, однако подрос к евро.
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