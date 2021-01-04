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Новак хочет увидеть белорусское топливо в портах РФ в 2021 году. Минск не сжигает мосты с Клайпедой
04.01.2021 14:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вице-премьер России Александр Новак считает, что в 2021 году реально начать продажи белорусских нефтепродуктов через российские порты. Вместе с тем в Беларуси не спешат использовать этот маршрут и полностью покидать литовский порт Клайпеда.
— Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже, — заявил Новак в интервью телеканалу
По его словам, в настоящее время в портах Ленинградской области есть свободные мощности по перевалке нефтепродуктов.
— И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами — это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях — загружать в большей степени российские порты. Вот сейчас такая работа ведется на уровне министерств транспорта между нашими странами, а также на уровне хозяйствующих субъектов, — сказал вице-премьер РФ.
Россия уже давно обсуждает с Беларусью вопрос экспорта белорусской продукции через российские порты. Еще в 2017 году Владимир Путин предлагал обязать белорусские НПЗ, которые получали российскую нефть без пошлины, использовать российские порты и железную дорогу для экспорта нефтепродуктов. Но тогда в Минске посчитали такое предложение невыгодным по сравнению с перевалкой в странах Балтии.
Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников на фоне подавления протестов в стране. В середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited
БНК не стала продлевать долгосрочный контракт с литовской транспортной компанией LTG Cargo на поставку нефтепродуктов в порт Клайпеды. Предыдущий трехлетний контракт истек 31 декабря прошлого года, сообщает
Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в соответствии с нуждами БНК. LTG Cargo и БНК договорились о транспортировке нефтепродуктов в порт Клайпеды на январь. По предварительным данным, речь идет о 60−70 тысячах тонн темных нефтепродуктов.
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Россия пока не спешит предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что «Российские железные дороги» уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.
Участники рынка считают, что отгрузки белорусских нефтепродуктов через другие порты в странах Балтии могут повыситься вслед за сокращением перевалки в порту Клайпеды.
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Вице-премьер России Александр Новак считает, что в 2021 году реально начать продажи белорусских нефтепродуктов через российские порты. Вместе с тем в Беларуси не...
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