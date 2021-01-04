Новак хочет увидеть белорусское топливо в портах РФ в 2021 году. Минск не сжигает мосты с Клайпедой

Источник материала: Tut.by

Вице-премьер России Александр Новак считает, что в 2021 году реально начать продажи белорусских нефтепродуктов через российские порты. Вместе с тем в Беларуси не спешат использовать этот маршрут и полностью покидать литовский порт Клайпеда.



Фото: minenergo.gov.ru/

— Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <…> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать уже, — заявил Новак в интервью телеканалу РБК .

По его словам, в настоящее время в портах Ленинградской области есть свободные мощности по перевалке нефтепродуктов.

— И в принципе, если создать экономические условия, которые были бы взаимовыгодны сторонам, можно было бы с нашими белорусскими коллегами — это речь идет в первую очередь о коммерческих взаимоотношениях — загружать в большей степени российские порты. Вот сейчас такая работа ведется на уровне министерств транспорта между нашими странами, а также на уровне хозяйствующих субъектов, — сказал вице-премьер РФ.

Россия уже давно обсуждает с Беларусью вопрос экспорта белорусской продукции через российские порты. Еще в 2017 году Владимир Путин предлагал обязать белорусские НПЗ, которые получали российскую нефть без пошлины, использовать российские порты и железную дорогу для экспорта нефтепродуктов. Но тогда в Минске посчитали такое предложение невыгодным по сравнению с перевалкой в странах Балтии.

Переговоры возобновились в августе 2020 года, после того как Литва ввела санкции против белорусских чиновников на фоне подавления протестов в стране. В середине декабря британская «дочка» Белорусской нефтяной компании BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. Точнее, отгрузки через литовский порт по ранее заключенным сделкам будут продолжаться, но новые контракты временно не будут заключаться.

БНК не стала продлевать долгосрочный контракт с литовской транспортной компанией LTG Cargo на поставку нефтепродуктов в порт Клайпеды. Предыдущий трехлетний контракт истек 31 декабря прошлого года, сообщает Delfi .



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Тем не менее белорусская и литовская компании продолжат сотрудничать. Поставки будут осуществляться в соответствии с нуждами БНК. LTG Cargo и БНК договорились о транспортировке нефтепродуктов в порт Клайпеды на январь. По предварительным данным, речь идет о 60−70 тысячах тонн темных нефтепродуктов.

По данным ценового агентства Argus, осенью 2020 года в порт Усть-Луги было поставлено для дальнейшего экспорта две партии белорусского бензина: около 29 тыс. тонн — в октябре и 4 тыс. тонн — в ноябре. Но, по данным участников рынка, прибыльность экспорта белорусских нефтепродуктов через российские портовые терминалы пока примерно на 10−15 долларов за тонну ниже по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии.

Россия пока не спешит предоставлять дополнительные скидки на перевозку и перевалку белорусских нефтепродуктов. Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков предложил Беларуси использовать уровень тарифа на грузовые перевозки по железной дороге аналогичный российскому и самой предоставлять соответствующие скидки. Он напомнил, что «Российские железные дороги» уже предоставили Беларуси скидку в размере 50% при поставке нефтепродуктов.

Участники рынка считают, что отгрузки белорусских нефтепродуктов через другие порты в странах Балтии могут повыситься вслед за сокращением перевалки в порту Клайпеды.