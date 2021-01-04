Издание EUObserver: Экс-глава КГБ Беларуси обсуждал устранение политических эмигрантов

Источник материала: Tut.by

Европейское издание EUobserver утверждает , что получило запись разговора бывшего председателя КГБ Беларуси, в которой обсуждается физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов — в частности журналиста Павла Шеремета, бывшего начальника СИЗО № 1 Володарка в Минске Олега Алкаева, бывшего командира ОМОН Владимира Барадача и экс-исполняющего обязанности начальника антикоррупционного управления Вячеслава Дудкина.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает издание, в его распоряжении оказалась датированная 11 апреля 2012 года аудиозапись беседы тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа». Утверждается, что сама запись, часть которой размещена в материале, сделана в здании КГБ, а голос на ней предлагается сравнить с голосом Зайцева из различных телевизионных интервью. Тем не менее, TUT.BY не может подтвердить подлинность представленной в материале аудиозаписи.

Издание EUobserver — онлайн-ресурс, освещающий события международной политики, связанные с Европейским союзом, однако заявляющий о своей финансовой независимости от структур ЕС. Его редакция размещается в Брюсселе.

Что на записи?

Собеседники, судя по всему, обсуждают возможное внедрение в среду белорусских политических эмигрантов своего сотрудника, а также физическое устранение некоторых белорусских граждан, находившихся на тот момент за границей. В частности, называются имена бывшего сотрудника центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеслава Дудкина, бывшего начальника столичного СИЗО № 1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа полковника Владимира Бородача. В ходе разговора речь также заходит о журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве.

— Вот по Шеремету нужно сработать, который з… ал, б… дь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, б… дь, совсем, б… дь… ни рук, ни ног не соберут, — говорит голос, который издание EUobserver идентифицирует как принадлежащий Вадиму Зайцеву.

Также на записи обсуждаются возможные методы достижения поставленных целей: химические и отравляющие вещества, «тротил, пластид, детонаторы», работа специалиста-автомеханика, «который сделает так, что […] потом ни один эксперт […] не установит эту заблаговременную поломку автомобиля, и почему он ушел в кювет». Когда речь заходит о финансировании таких шагов, упоминается «спецсчет президента», на котором якобы находится более полутора миллионов долларов.

Откуда запись?

Как утверждает издание, запись была получена от Игоря Макара, бывшего сотрудника спецподразделения «Алмаз» КГБ Беларуси, который в настоящее время проживает за рубежом. Он заявил, что получил ее еще в 2012 году и продемонстрировал одному из американских дипломатов в ЕС для того, чтобы защитить своего друга Олега Алкаева, которому власти Германии вскоре предоставили защиту, но рекомендовали покинуть страну — у него до сих пор осталось письмо с предупреждением от немецкой полиции, датированное маем 2012 года.

EUobserver связался с несколькими представителями разведслужб, а также криминалистами и попросило провести экспертизу записи. По информации издания, экспертиза аудиозаписи пока не завершена из-за ее низкого качества, однако было установлено, что она как минимум единожды редактировалась — предположительно для того, чтобы удалить данные, по которым можно вычислить установившее записывающее устройство лицо. Однако эксперты, по их словам, не обнаружили следов каких-либо «аудиоманипуляций» с записью.

В ноябре 2012 года Вадим Зайцев был снят с поста главы белорусского КГБ, с 2013 года и по настоящий момент он является генеральным директором СООО «Космос ТВ». С целью получить комментарий TUT.BY попытался связаться с Вадимом Зайцевым, однако телефон в приемной никто не снимает.