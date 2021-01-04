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"Белнефтехим" решил, как будет выставлять цены на топливо в 2021 году

04.01.2021 15:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Население республики положительно воспринимает существующие подходы к ценообразованию на топливо, рассказал в интервью "Порталу Нефтехимия" председатель концерна "Белнефтехим" Александр Рыбаков.

© Sputnik Беларусь / Инфографика
Изменение цен на моторное топливо в Беларуси – 2020

По его словам, концерн не собирается менять в этой связи подходы к ценообразованию на автомобильное топливо в республике, потому что они прошли проверку временем.

"В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю", - пояснил глава концерна.

В прошлом году бензин и дизель для белорусов дорожали в общей сложности 16 раз. Последний раз они увеличивались 27 октября 2020 года. Таким образом, показатели стоимости топлива вернулись осенью к уровню апреля прошлого года.

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Теги: Минск
 
 
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Бензин и дизель для белорусов вот уже на протяжении нескольких лет меняются в сторону увеличения или уменьшения с шагом в одну копейку.
 
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