"Белнефтехим" решил, как будет выставлять цены на топливо в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Население республики положительно воспринимает существующие подходы к ценообразованию на топливо, рассказал в интервью "Порталу Нефтехимия" председатель концерна "Белнефтехим" Александр Рыбаков.

По его словам, концерн не собирается менять в этой связи подходы к ценообразованию на автомобильное топливо в республике, потому что они прошли проверку временем.

"В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более 1 копейки за 1 литр в неделю", - пояснил глава концерна.

В прошлом году бензин и дизель для белорусов дорожали в общей сложности 16 раз. Последний раз они увеличивались 27 октября 2020 года. Таким образом, показатели стоимости топлива вернулись осенью к уровню апреля прошлого года.

Читайте также: