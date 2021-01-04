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В «Белнефтехиме» рассказали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году
04.01.2021 16:23 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков рассказал, каким образом будут меняться цены на автомобильное топливо для населения. Об этом
По словам Рыбакова, белорусы положительно воспринимают подход концерна к ценообразованию, поэтому не планируется менять отработанную годами схему.
«В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю», - заявил председатель «Белнефтехима».
Он отметил, что залог успешной работы нефтехимического комплекса – возможность маневра.
В 2020 году заводы концерна «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. А сейчас планируют «обкатать» другие варианты поставок продукции, поскольку открываются новые возможности российских портов.
Рыбаков рассказал, что «Беларуснефть» планирует ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 50 нефтяных скважин для сохранения текущего уровня добычи (не менее 1,7 миллиона тонн в год).
По словам главы «Белнефтехима», за прошедший год глубина переработки нефти увеличилась на 3%, а свою продукцию концерн экспортировал в 95 стран мира на сумму 4,2 млрд долларов.
Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно
В начале 2020 года Рыбаков
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Председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков рассказал, каким образом будут меняться цены на автомобильное топливо для населения.
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