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В «Белнефтехиме» рассказали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году

04.01.2021 16:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков рассказал, каким образом будут меняться цены на автомобильное топливо для населения. Об этом сообщает «Вестник Белнефтехима».

По словам Рыбакова, белорусы положительно воспринимают подход концерна к ценообразованию, поэтому не планируется менять отработанную годами схему.

«В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю», - заявил председатель «Белнефтехима».

Он отметил, что залог успешной работы нефтехимического комплекса – возможность маневра.

В 2020 году заводы концерна «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. А сейчас планируют «обкатать» другие варианты поставок продукции, поскольку  открываются новые возможности российских портов.

Рыбаков рассказал, что «Беларуснефть» планирует ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 50 нефтяных скважин для сохранения текущего уровня добычи (не менее 1,7 миллиона тонн в год).

По словам главы «Белнефтехима», за прошедший год глубина переработки нефти увеличилась на 3%, а свою продукцию концерн экспортировал в 95 стран мира на сумму 4,2 млрд долларов.

Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку.  В 2020 году таких увеличений было 16, последнее из них – 27 октября.

В начале 2020 года Рыбаков заявлял, что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.

 
 
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Председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков рассказал, каким образом будут меняться цены на автомобильное топливо для населения.
 
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