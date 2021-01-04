"Великий камень" приглашает к сотрудничеству инновационные стартапы

Источник материала: БT

"Великий камень" начинает формировать список претендентов в конкурсе инновационных стартапов. Этим займется новый объект индустриального парка - китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений. Здесь создан и финансовый пул. Кстати, на поддержку и внедрение в производство самых амбициозных и перспективных идей парк готов израсходовать до полумиллиона долларов. Сами же участники стартапов могут присылать заявки в "Великий камень" из любых стран. Центр сотрудничества будет также оказывать консалтинговые и юридические услуги.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень": "Два года инкубационного периода, за который мы даем возможность посмотреть, состоится ли такая инновационная история. Мы рассчитываем, что таких проектов будет несколько десятков. Мы им даем статус субъектов инновационной деятельности. Поддерживаем их законодательно, предоставляя им такие же льготные бонусы, как и резидентам".

Появляются и новые инфраструктурные проекты для бизнеса. Так, в "Великом камне" в этом году начнут строить Минский международный выставочный центр.