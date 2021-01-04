В «Белнефтехиме» рассказали, как будут меняться цены на топливо в 2021 году

Председатель концерна «Белнефтехим» Александр Рыбаков рассказал, каким образом будут меняться цены на автомобильное топливо для населения. Об этом сообщает «Вестник Белнефтехима».

По словам Рыбакова, белорусы положительно воспринимают подход концерна к ценообразованию, поэтому не планируется менять отработанную годами схему.

«В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю», - заявил председатель «Белнефтехима».

Он отметил, что залог успешной работы нефтехимического комплекса – возможность маневра.

В 2020 году заводы концерна «попробовали» новые сорта и миксы нефти, отработали новую логистику, сотрудничая с мировыми трейдерами. А сейчас планируют «обкатать» другие варианты поставок продукции, поскольку открываются новые возможности российских портов.

Рыбаков рассказал, что «Беларуснефть» планирует ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 50 нефтяных скважин для сохранения текущего уровня добычи (не менее 1,7 миллиона тонн в год).

По словам главы «Белнефтехима», за прошедший год глубина переработки нефти увеличилась на 3%, а свою продукцию концерн экспортировал в 95 стран мира на сумму 4,2 млрд долларов.

Напомним, несмотря на развитие нефтехимической отрасли, на протяжении нескольких лет цена на автомобильное топливо неоднократно увеличивается на 1 копейку. В 2020 году таких увеличений было 16, последнее из них – 27 октября.

В начале 2020 года Рыбаков заявлял , что стратегия поэтапного повышения цен на топливо является оптимальной, а о снижении стоимости и речи нет.