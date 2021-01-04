Экс-потерпевшему в «деле Трайпла» в московском суде грозит арест

Источник материала: Tut.by

Тверской районный суд Москвы 11 января рассмотрит ходатайство об избрании Юрию Савяку меры пресечения в виде заключения под стражу по делу о мошенничестве (Ст. 159, Ч. 4 уголовного кодекса России). Информация об этом размещена на сайте суда.



Юрий Савяк в суде Центрального района Минска, архив

Бизнесмен, который в процессе против Владимира и Казбека Япринцевых и Александра Арабяна в Центральном суде Минска в 2016 году выступал в качестве потерпевшего и заявлял исковые требования на 24 млн долларов, теперь оказался обвиняемым. Как ранее сообщалось, именно через компании Юрия Савяка, в частности, «С унд И Хандельс-унд Бетайлигунгсгезелльшафт мбХ», Япринцеву-младшему и его компаньонам приходили деньги от ныне совладельцев «Трайпла», московских бизнесменов, Михаила Мамиашвили, главы Федерации спортивной борьбы России, и Иосифа Аксентьева.

В итоге суды вокруг этого дела продолжаются уже пять лет в Москве и Минске. И если в Минске Мамиашвили и Аксентьев в суде так и не появились, то в Москве они активно продолжают пытаться вернуть свои средства. Савяк, в частности, решением Замоскворецкого суда Москвы должен двум офшорным компаниям 3,5 млн долларов.

О том, как сын совладельца самой влиятельной белорусской группы компаний «Трайпл» и авторитетные россияне гоняли деньги через офшоры, TUT.BY писал подробно . История началась с заявлений, написанных в КГБ Беларуси Юрием Чижом и московским бизнесменом, главой Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В результате Казбек Япринцев и Александр Арабян получили по 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией (Япринцев-младший вышел на свободу в декабре 2018-го). Владимир Япринцев, который, пытаясь рассчитаться по долгам сына, отдал его кредиторам, Мамиашвили и Иосифу Аксентьеву, свою долю в «Трайпле» (33% акций), вышел на свободу в августе 2016-го.

Основными потерпевшими в процессе выступали Юрий Савяк и Андрей Рабцевич, иски которых были удовлетворены и причиненный ущерб суд постановил взыскать солидарно с Арабяна и Казбека Япринцева. В удовлетворении иска Рабцевича к Владимиру Япринцеву суд отказал .

Вопрос происхождения денег, взятых взаймы Япринцевым-младшим и Арабяном, на суде в Минске поднимался не раз, чтобы выяснить, почему доли в «Трайпле» достались лицам, не проходившим потерпевшими. Ответ на этот вопрос так и не был найден на момент вынесения приговора.

«Я понимал, что Савяк — технический партнер, это деньги Мамиашвили и Аксентьева… Сумма долга была озвучена — около 32 млн долларов. 15 млн долларов было выдано Аксентьевым, остальное — Мамиашвили, и незначительная часть — Савяком», — рассказывал допрошенный в суде Юрий Чиж. По его словам, с учетом возвращенных средств (адвокат Владимира Япринцева назвал сумму в 6 млн долларов), а также псевдопрогонок реальный долг был не более 15−16 млн долларов. Чиж отметил, что потерпевшим он видит только Аксентьева и группу компаний «Трайпл», и подтвердил, что цена переданной Владимиром Япринцевым доли была выше суммы долга, фигурирующей в обвинении.

Один из допрошенных в Минске свидетелей, Сергей Китаев, сообщил , что «через Савяка перегоняли деньги». Объясняя, почему в Минске так и не появились новые акционеры «Трайпла», Китаев пояснил: «Мамиашвили и Анзор (Аксентьев. — Ред.) друг к другу в претензии. А Савяк — никто, через него перегонялись деньги. Вся Москва знает про эту ситуацию».

Через пять лет после начала судебных баталий, в которых многие участники уже поменялись местами, ситуация вокруг «Трайпла», его бывших и нынешних совладельцев, только запуталась. В отношении некогда крупнейшего частного холдинга страны запущена процедура банкротства. Совладельцы «Трайпла» Мамиашвили и Аксентьев, которым принадлежит по 16,75% белорусской компании, не смогли вернуть средства за за счет дивидендов. Размер этих дивидендов, которые совладельцы получали в лучшие времена, не раз пытались выяснить в суде, но удалось это лишь частично. Япринцев, который и потерял долю в компании, и сын которого остался должен всю сумму, в счет которой передавал долю, не смог вернуть актив себе. А потерпевший по делу о мошенничестве в минском суде Юрий Савяк может оказаться за решеткой по той же статье, по которой ранее был жертвой.