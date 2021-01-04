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Беларусь запретила поставки птицы еще из трех иностранных регионов
04.01.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв – Sputnik. Беларусь вновь ограничила поставки птицы из некоторых иностранных регионов, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.
© Sputnik / Павел Лисицын
Ограничения начинают действовать с 4 января, они коснутся Херсонской области Украины, Нижнесилезского воеводства Польши и немецкой федеральной земли Саксония: в этих регионах ВОЗ зафиксировала вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.
Таким образом, приостанавливаются ранее выданные разрешения на ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и другой продукции из птицы в Беларусь.
Ранее, с 25 декабря, Беларусь
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С начала декабря республика третий раз вводит ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и другой...
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