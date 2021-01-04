Беларусь запретила поставки птицы еще из трех иностранных регионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Беларусь вновь ограничила поставки птицы из некоторых иностранных регионов, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

Ограничения начинают действовать с 4 января, они коснутся Херсонской области Украины, Нижнесилезского воеводства Польши и немецкой федеральной земли Саксония: в этих регионах ВОЗ зафиксировала вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Таким образом, приостанавливаются ранее выданные разрешения на ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и другой продукции из птицы в Беларусь.

Ранее, с 25 декабря, Беларусь ограничила ввоз птицы из польских Варминьско-Мазурского и Западно-Поморского воеводств, а также ирландской провинции Ленстер. До этого, с 11 декабря, профильный департамент республики запретил ввозить продукцию из британских графств Норт-Йоркшир и Лестершир, французского региона Новая Аквитания, польских воеводств Мазовецкое и Поморское, а также Николаевской области Украины.