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Беларусь запретила поставки птицы еще из трех иностранных регионов

04.01.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Беларусь вновь ограничила поставки птицы из некоторых иностранных регионов, свидетельствуют документы Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.

© Sputnik / Павел Лисицын
Беларусь временно прекратила ввоз свинины из двух областей РФ

Ограничения начинают действовать с 4 января, они коснутся Херсонской области Украины, Нижнесилезского воеводства Польши и немецкой федеральной земли Саксония: в этих регионах ВОЗ зафиксировала вспышки высокопатогенного птичьего гриппа.

Таким образом, приостанавливаются ранее выданные разрешения на ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и другой продукции из птицы в Беларусь.

Ранее, с 25 декабря, Беларусь ограничила ввоз птицы из польских Варминьско-Мазурского и Западно-Поморского воеводств, а также ирландской провинции Ленстер. До этого, с 11 декабря, профильный департамент республики запретил ввозить продукцию из британских графств Норт-Йоркшир и Лестершир, французского региона Новая Аквитания, польских воеводств Мазовецкое и Поморское, а также Николаевской области Украины.

 
Теги: Минск
 
 
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С начала декабря республика третий раз вводит ограничения на ввоз живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа и другой...
 
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