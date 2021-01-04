Беларусь выступает за тарифы на газ в ЕАЭС на уровне внутреннего рынка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 янв – Sputnik. Беларусь выступает за установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС на уровне тарифов для внутреннего рынка, заявил в интервью " СБ. Беларусь сегодня " заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

По его словам, равные условия ведения бизнеса в ЕАЭС остаются краеугольным камнем при создании этого интеграционного объединения. Ценообразование при транспортировке голубого топлива на общем рынке в ЕАЭС остается вопросом, по которому нет общего взаимопонимания.

Равные условия

"Газодобывающие страны предусматривают, что регулирование цен (тарифов) для внутренних рынков осуществляется антимонопольными органами стран-участниц, а формирование цен (тарифов) для поставок на экспорт, в том числе для участников общего газового рынка ЕАЭС, отданы на откуп собственникам газотранспортной системы", – констатировал вице-премьер.

При этом Петришенко обратил внимание, что здесь встает важнейший вопрос, который оказывает влияние на возможность формирования эффективного общего рынка газа, где для всех будут равные условия: будут ли отличаться цены (тарифы) на услуги по транспортировке газа для поставок на общий рынок ЕАЭС и для внутренних потребителей?

Вице-премьер пояснил, что в ситуации, когда собственник газотранспортной системы формирует тариф на транспортировку, получается, что цена прокачки газа для белорусских потребителей в три раза отличается от цены аналогичной услуги для потребителей Смоленской области в России.

"При таком подходе ни о каких равных условиях хозяйствования говорить не приходится. Мы должны иметь равную конкурентную среду для всех субъектов хозяйствования, будь то в России, Беларуси, Казахстане, Армении или Кыргызстане", – считает он.

Беларусь предлагает

По его мнению, белорусская сторона не настаивает на введении единого для всех государств-членов тарифа на транспортировку газа, не пытается обязать государства-члены ввести госрегулирование тарифов там, где оно национальным законодательством не предусмотрено.

Минск предлагает соблюдать регулирующим органами и монополистам в странах ЕАЭС общий принцип, который обеспечит честную конкуренцию в газовой сфере.

Петришенко уточнил, что под этим подразумевается установление тарифа при транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС на уровне, не превышающем аналогичные тарифы для субъектов внутреннего рынка газа.

Минская формула

Ранее бывший премьер Беларуси Сергей Румас озвучил принцип, по которому должна формироваться цена на российский природный газ закупаемый республикой: это цена ближайшего региона Российской Федерации – Смоленской области – плюс расходы на транспортировку. По его словам, с какого года для Беларуси цена на газ будет такой же, как в этой области – вопрос переговоров.

Накануне нового года стало известно, что белорусские власти и российский "Газпром" подписали договор о поставках голубого топлива в 2021 году на условиях, близких к договоренностям предыдущих лет.

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