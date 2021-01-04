На польской границе обнаружили контрабандные белорусские сигареты на 750 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Крупную партию контрабандных белорусских сигарет изъяли в пункте пропуска «Дорогуск» на украино-польской границе. Об этом сообщается на сайте правительства Польши.



Фото: gov.pl

Сигареты были спрятаны в фуре, которая везла газированные напитки. Авто просканировали с помощью рентгеновского аппарата и обнаружили контрабанду.

Всего за газировкой было спрятано 196,8 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их рыночная стоимость составляет около 2,8 млн злотых (более 750 тысяч долларов).

Сейчас под надзором прокуратуры проводится расследование, сообщает пресс-служба польского правительства.