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«Его запирают в металлическую клетку». Адвокатов допустили к блогеру Николаю Дедку
04.01.2021 20:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Впервые с 18 декабря адвокатов допустили в СИЗО к администратору телеграм-канала «Мiкоlа» Николаю Дедку. Об этом TUT.BY сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.
— Состояние здоровья у него нормальное, настроение бодрое. За последнюю неделю ему отдали более 100 писем. Он знает о волне солидарности людей с ним, восхищен и счастлив, от души благодарен тем, кто поддержал и переживает за него, — сообщила Наталья Мацкевич.
Тем не менее у защиты есть поводы для беспокойства. За время пребывания в СИЗО Николай сменил несколько камер из-за конфликтов с сокамерниками. Николай Дедок считает, что ситуация может ухудшиться.
По словам адвоката, условия встреч Николая с защитой в СИЗО на Володарского не обеспечивают оказания эффективной юридической помощи.
— Последний месяц для этих встреч выделяется только специально оборудованный кабинет, где Дедка запирают в металлическую клетку, которая еще и герметично закрыта пластиковыми панелями. Это исключает возможность передавать записи и документы, а чтобы разговаривать через оргстекло, приходится повышать голос. Это ставит под сомнение условие конфиденциальности. При этом в СИЗО есть другие кабинеты. Но для общения с Дедком они адвокату не предоставляются. С чем связано такое дискриминационное и унизительное отношение, администрация не объясняет. Объективных и разумных оснований к этому нет, учитывая, что блогер обвиняется в совершении менее тяжкого, ненасильственного преступления, — говорит Наталья Мацкевич.
Защита Николая Дедка отправила жалобу на обстоятельства встреч с подзащитным в Управление департамента по исполнению наказаний по Минску и Минской области и в прокуратуру города Минска.
32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка
В двадцатых числах декабря родители Николая Дедка рассказывали, что
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Впервые с 18 декабря адвокаты посетили Николая Дедка
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