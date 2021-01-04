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«Его запирают в металлическую клетку». Адвокатов допустили к блогеру Николаю Дедку

04.01.2021 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впервые с 18 декабря адвокатов допустили в СИЗО к администратору телеграм-канала «Мiкоlа» Николаю Дедку. Об этом TUT.BY сообщила его адвокат Наталья Мацкевич.


Фото: Анастасия Бойко, TUT.BY

—  Состояние здоровья у него нормальное, настроение бодрое. За последнюю неделю ему отдали более 100 писем. Он знает о волне солидарности людей с ним, восхищен и счастлив, от души благодарен тем, кто поддержал и переживает за него, — сообщила Наталья Мацкевич.

Тем не менее у защиты есть поводы для беспокойства. За время пребывания в СИЗО Николай сменил несколько камер из-за конфликтов с сокамерниками. Николай Дедок считает, что ситуация может ухудшиться.

По словам адвоката, условия встреч Николая с защитой в СИЗО на Володарского не обеспечивают оказания эффективной юридической помощи.

— Последний месяц для этих встреч выделяется только специально оборудованный кабинет, где Дедка запирают в металлическую клетку, которая еще и герметично закрыта пластиковыми панелями. Это исключает возможность передавать записи и документы, а чтобы разговаривать через оргстекло, приходится повышать голос. Это ставит под сомнение условие конфиденциальности. При этом в СИЗО есть другие кабинеты. Но для общения с Дедком они адвокату не предоставляются. С чем связано такое дискриминационное и унизительное отношение, администрация не объясняет. Объективных и разумных оснований к этому нет, учитывая, что блогер обвиняется в совершении менее тяжкого, ненасильственного преступления, — говорит Наталья Мацкевич.

Защита Николая Дедка отправила жалобу на обстоятельства встреч с подзащитным в Управление департамента по исполнению наказаний по Минску и Минской области и в прокуратуру города Минска.

32-летнего блогера анархических взглядов и администратора телеграм-канала Мiкоlа Николая Дедка задержали 12 ноября в поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК. Как утверждает МВД, на месте были обнаружены крупные суммы в иностранной валюте, материалы, необходимые для изготовления коктейлей Молотова, а также листовки и протестная атрибутика. В отношении Дедка было возбуждено дело по статье 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Белорусские правозащитники признали Николая Дедка политзаключенным.

В двадцатых числах декабря родители Николая Дедка рассказывали, что были встревожены сообщением, полученным от его сокамерника, о том, что жизни и здоровью Николая угрожает опасность. Им не удавалось получить информацию о здоровье сына в администрации СИЗО, а адвокатов к подзащитному не допускали.

 
Теги: Минск
 
 
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