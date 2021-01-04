$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах

Самое большое количество заявлений – по 7 – было подано на участки, расположенные на ул. С.Манюшко, 20, и ул. И.Мележа, 6. Общая площадь каждого составляет 15 соток. Есть возможность подключения к участкам электричества, воды и газа.

Участок на ул. Манюшко, 20, был выставлен на аукцион за 20.000 рублей. Он продан с молотка за 38.974 рубля, или 15.112 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.