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$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах

05.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах
Участок на ул. Купревича, 21

Самое большое количество заявлений – по 7 – было подано на участки, расположенные на ул. С.Манюшко, 20, и ул. И.Мележа, 6. Общая площадь каждого составляет 15 соток. Есть возможность подключения к участкам электричества, воды и газа.

Участок на ул. Манюшко, 20, был выставлен на аукцион за 20.000 рублей. Он продан с молотка за 38.974 рубля, или 15.112 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.


$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах

Начальная цена на участок на ул. И. Мележа, 6, составила 20.200  рублей. Лот реализован за 39.364 рубля, или 15.263 доллара США.


$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах

Купить участок на аукционе на ул. С.Манюшко, 34, пожелали 6 человек. Он также насчитывает 15 соток. При начальной цене 20.300 рублей лот продан с молотка за 37.500 рублей, или 14.541 доллар США.

Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадь участка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка,руб.

Цена продажи участка,руб.

Цена продажи участка, $

1

г. Смолевичи, ул.С.Манюшко, 20

15,0

7

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 000

38.974

15.112

2

г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 10

14,5

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 100

35.608

13.807

3

г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 6

15,0

7

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 200 

39.364

15.263

4

г. Смолевичи, ул. С.Манюшко, 34

15,0

6

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 300

37.500

14.541

5

г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 50

15,0

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 400

32.854

12.739

6

г. Смолевичи, ул. В.Купревича, 21

14,0

4

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 500

33.015

12.802

7

г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 52

15,0

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 600

31.300

12.137

8

г. Смолевичи, ул. И.

Шамякина, 4

14,5

3

возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения

20 700 

36.671

14.219

Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.

Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 15 января

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Смолевичах. Участникам было предложено 8 земельных наделов в...
 
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