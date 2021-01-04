$ 12-15 тысяч за участок в новой коттеджной застройке. Результаты земельного аукциона в Смолевичах

Самое большое количество заявлений – по 7 – было подано на участки, расположенные на ул. С.Манюшко, 20, и ул. И.Мележа, 6. Общая площадь каждого составляет 15 соток. Есть возможность подключения к участкам электричества, воды и газа.
Участок на ул. Манюшко, 20, был выставлен на аукцион за 20.000 рублей. Он продан с молотка за 38.974 рубля, или 15.112 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
Начальная цена на участок на ул. И. Мележа, 6, составила 20.200 рублей. Лот реализован за 39.364 рубля, или 15.263 доллара США.
Купить участок на аукционе на ул. С.Манюшко, 34, пожелали 6 человек. Он также насчитывает 15 соток. При начальной цене 20.300 рублей лот продан с молотка за 37.500 рублей, или 14.541 доллар США.
Результаты аукциона в отношении остальных лотов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадь участка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка,руб.
Цена продажи участка,руб.
Цена продажи участка, $
1
г. Смолевичи, ул.С.Манюшко, 20
15,0
7
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 000
38.974
15.112
2
г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 10
14,5
4
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 100
35.608
13.807
3
г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 6
15,0
7
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 200
39.364
15.263
4
г. Смолевичи, ул. С.Манюшко, 34
15,0
6
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 300
37.500
14.541
5
г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 50
15,0
4
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 400
32.854
12.739
6
г. Смолевичи, ул. В.Купревича, 21
14,0
4
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 500
33.015
12.802
7
г. Смолевичи, ул. И.Мележа, 52
15,0
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 600
31.300
12.137
8
г. Смолевичи, ул. И.
Шамякина, 4
14,5
3
возможность подключения электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения
20 700
36.671
14.219
Организатором аукциона выступил Смолевичский райисполком.
Ближайший аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ в Минском районе состоится 15 января.