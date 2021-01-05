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Как сгущенка стала локомотивом для рогачевской молочки
05.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Рогачеве на высоком берегу, но не Днепра, а Друти вот уже 82 года высится молочный комбинат. Местные работники уже откровенно обижаются, когда про них говорят только как о производителях сгущенки. Предприятие на самом деле выпускает и масло, и сыры, и даже детское питание.
Официальная статистика говорит нам, что в прошлом году белорусские производители отправили на экспорт своей продукции на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Какая в этом заслуга Рогачевского молочного комбината и где лучшая сгущенка, узнал корреспондент Sputnik Станислав Андросик.
Молочные сомелье
Сегодня в Рогачеве могут переработать 1400 тонн молока в сутки, из которых на "консервы" уходит порядка трети сырья. Молоко на комбинат везут со всей Гомельской области, других регионов страны, есть у комбината и четыре собственных сельхозпредприятия, поэтому молоко течет на завод бесконечным потоком со всей Беларуси.
© Sputnik Максим Богданович
Молоко на комбинат везут со всей Беларуси
Каждый молоковоз, а это современные автомолцистерны, приезжая на завод, проходит через лабораторию, где берут пробы, грубо говоря, из всех "бочек". Проверяют свежее молоко на кислотность, радиацию и еще по множеству показателей.
"У нас собственная аккредитованная лаборатория, где ежедневно проверяется каждая партия молока-сырья и продукции на всех этапах ее производства", – рассказала начальник производственной лаборатории Елена Аземша.
К каждой партии прикладывается специальный протокол испытаний, подтверждающий соответствие продукции требованиям технических регламентов. Кстати, это обязательный документ и при отгрузке на экспорт.
© Sputnik Максим Богданович
Пробы берут у всех без исключения
Отвечая на вопрос, бывали ли случаи, когда в продукции находили радиацию, начальник лаборатории сказала, как отрезала: "У нас ни разу не было несоответствующих протоколов".
Елена Аземша считает, что все разговоры про то, что в Беларуси молоко заражено радиацией, – не более, чем домыслы. В подтверждение своих слов она показала протоколы исследований, в которых черным по белому написано, что "молочка" из Рогачева чистая.
© Sputnik Максим Богданович
Начальник производственной лаборатории Елена Аземша
Россельхознадзор год назад закрывал комбинату экспортное окошко на российский рынок, выдвигая претензии к качеству продукции, в том числе и к сгущенке. В Рогачеве провели расследование и проблем не выявили. В ответ на вопрос, в чем же было дело, Елена Аземша только пожимает плечами.
Интересно, что среди показателей качества сырья в инструкциях прописан и вкус. Все сотрудники лаборатории получают специальные свидетельства, что они обучены проверять молоко на органолептические показатели.
© Sputnik Максим Богданович
Лаборатория проверяет качество молока на всех этапах производства
"Так вы молочные сомелье?" - задаем вопрос. Немного подумав, Елена Аземша бодро отвечает: "Да! По этому вопросу у нас здесь все очень серьезно. Этот анализ входит в ГОСТ, и мы не можем сами по себе его редактировать".
Белорусское золото
После приемки молоко по специальным трубопроводам растекается на разные производственные участки, чтобы стать готовой продукцией. Мало кто знает, что здесь уже выпускают и годовалые сыры, а технологии подсмотрели и в Польше, и в самой Италии.
© Sputnik Максим Богданович
Линии по выпуску сыров полностью автоматизированы
В сутки, а комбинат работает именно в таком режиме, здесь вырабатывают 20 тонн сыра. При этом некоторые его виды – сыры твердых сортов – дожидаются своей зрелости в специальных хранилищах и год, и два.
Линии по выпуску сыров полностью автоматизированы и представляет собой формы, которые наполняются настоящим сырным зерном, похожим на творог. После прессования и обретения для человеческого глаза формы, сырные заготовки отправляются на линию, где каждая из них маркируется лазером.
© Sputnik Максим Богданович
Сырные заготовки на линии
Начальник цеха по производству сыров Александр Мачеча называет головки зреющего сыра не иначе как "рогачевское золото" и уверенно говорит, что местный пармезан получил все документы, подтверждающие качество, а дальше стоит цель получать и более зрелые сыры.
Бархатная сгущенка
В Рогачеве сгущенное молоко готовится непрерывным способом сгущения, разработанным технологами комбината еще в прошлом веке, на специальной закрытой линии, что позволяет исключить влияние человеческого фактора.
© Sputnik Максим Богданович
"Рогачевское золото" - головки зреющего сыра
Просим начальника консервного цеха Олега Самышина сравнить свою продукцию со сгущенкой других производителей. По его словам, она отличается не только визуально, но и своей текучестью.
Задаем ему провокационный вопрос: сможет ли он отличить свою сгущенку от любой другой с закрытыми глазами. Олег Самышин отвечает, что сделает это и с закрытыми – на вкус ("бархатный"), и с открытыми – на глаз.
© Sputnik Максим Богданович
Некоторые виды сыра зреют в специальных хранилищах и год, и два
После чего уверенно добавляет, что рогачевская сгущенка, конечно, десерт, но за счет обработки в вакууме при низкой температуре кипения полезные свойства молока сохраняются.
"Все зависит от того, сколько съесть", – резюмирует профессионал.
Премиальный российский рынок
Считается, что устроиться на работу на Рогачевский молочный комбинат – голубая мечта любого из местных. Сейчас там работают около 1600 человек, что для города с населением в 30 тысяч довольно внушительная цифра.
© Sputnik Максим Богданович
За счет обработки в вакууме при низкой температуре кипения молоко сохраняет полезные свойства
"Средняя зарплата давно превысила 1000 рублей", – уточнил генеральный директор Иван Калупахо. При этом рентабельность у предприятия составляет 11%, несмотря на пандемию, спрос на продукцию не только не упал, но даже вырос. Например, на 28% в этом году увеличился экспорт.
Генеральный директор эти цифры объясняет тем, что большая часть продукции уходит за границу, а на премиальный российский рынок вообще приходится более 60%.
"Мы начали плотно работать с Соединенными Штатами, с Израилем, куда идут стабильные поставки. Полгода уже идут поставки в Объединенные Арабские Эмираты. Работаем успешно с Казахстаном, Украиной и многими другими странами", – перечислил Иван Калупахо.
По его мнению, качество рогачевской сгущенки заключается в непрерывном технологическом процессе ее производства, которого больше нет ни в одной из стран постсоветского пространства, и в строгом соблюдении ГОСТа.
© Sputnik Максим Богданович
Благодаря этой установке мы можем приобрести уже готовую вареную сгущенку
"Могу открыто говорить на весь мир: только Рогачев делает настоящее сгущенное молоко", – уверенно добавил руководитель предприятия. Потому что рогачевская сгущенка состоит только из молока и сахара.
Иван Калупахо особо отметил, что молочный комбинат делает ставку на премиальный сегмент своей продукции. Сейчас с прицелом на российский рынок выпускается молоко в стеклянной таре, причем форма и объем бутылки продуманы таким образом, чтобы было удобно ставить в холодильник.
© Sputnik Максим Богданович
Сгущенка производится непрерывно
Одним из самых маржинальных продуктов для предприятия остается молоко в пленке, которое реализуется на внутреннем рынке. Потому что это минимальные затраты на переработку и быстрая оборачиваемость средств.
Маленькая баночка, большой локомотив
В России у комбината есть несколько компаний - дистрибьюторов, которые представляют его интересы. Интересно, что на российском рынке Рогачевский комбинат в первую очередь знают как производителя сгущенного молока. Со сгущенки начинается каждое знакомство с торговыми сетями.
© Sputnik Максим Богданович
Генеральный директор комбината Иван Колупахо
"Наше сгущенное молоко, как локомотив, подтягивает остальную продукцию. Когда в торговых представительствах предлагаешь сыр, они спрашивают: какой сыр? Знают сгущенку и благодаря ей нас узнают", – констатировал Иван Колупахо.
Причем представители торговых сетей, по его словам, неоднократно приезжали в Рогачев, чтобы убедиться, что здесь на самом деле выпускают и сыр, и масло, и другую молочную продукцию.
"Все, что можно назвать из молочных продуктов, у нас на комбинате производится", – с гордостью подчеркнул генеральный директор.
Любой серьезный производитель сталкивается с недобросовестной конкуренцией, а иногда и просто фальсификатом. Только сейчас в России ведутся несколько уголовных дел, связанных с нечестной конкуренцией. Защитить права добросовестного производителя активно помогает Евразийская экономическая комиссия.
Несмотря на пандемию, спрос на продукцию даже вырос
Поэтому одним из решений в Рогачеве стал переход на прокатную жесть для банки толщиной 0,13 мм в то время, как остальные выпускают банки с толщиной стенки в 0,18 мм. Кстати, на комбинате работает свой цех, выпускающий фирменную жестяную банку для своих консервов.
"Только у нас отделяются "ребра" жесткости, поэтому и служба безопасности, и торговые сети всегда увидят подделку", – пояснил в завершение Иван Калупахо.
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