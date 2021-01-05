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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс В нем заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также упрощению налогового администрирования. Новшества касаются...

В нем заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также упрощению налогового администрирования. Новшества касаются индексирования ставок налогов, применения «упрощенки», а также индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц. Кроме того, усовершенствован порядок возврата НДС по системе Tax Free.