|
Официально опубликован обновленный Налоговый кодекс
05.01.2021 10:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ нем заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также упрощению налогового администрирования. Новшества касаются индексирования ставок налогов, применения «упрощенки», а также индексации предельных размеров налоговых льгот и вычетов по подоходному налогу с физлиц. Кроме того, усовершенствован порядок возврата НДС по системе Tax Free.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нем заложены меры по стимулированию деловой активности и инвестиционной привлекательности, а также упрощению налогового администрирования. Новшества касаются...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)