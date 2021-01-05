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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси начала работу национальная почтовая электронная система Она позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Оплата сообщений...

Она позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Оплата сообщений осуществляется онлайн: обычное электронное письмо обойдется в 42 копейки, заказное в 1,5 рубля. Среди достоинств системы ее круглосуточная работа, безопасность и конфиденциальность, а также возможность отследить статус отправления в режиме реального времени.