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В Беларуси начала работу национальная почтовая электронная система
05.01.2021 10:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОна позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Оплата сообщений осуществляется онлайн: обычное электронное письмо обойдется в 42 копейки, заказное в 1,5 рубля. Среди достоинств системы ее круглосуточная работа, безопасность и конфиденциальность, а также возможность отследить статус отправления в режиме реального времени.
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Она позволяет пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки. Оплата сообщений...
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