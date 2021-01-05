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БелАЗ увеличивает экспорт в дальнее зарубежье
05.01.2021 10:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНовые адреса экспорта. Жодинский БелАЗ увеличивает продажи на внешние рынки. Повышенный спрос на уголь со стороны крупных потребителей, таких, как Китай, стимулирует приобретение компаниями по его добыче наших высокопроизводительных карьерных самосвалов. Например, в Индию по контракту за год отгружено более 60 машин грузоподъемностью 130 тонн. А в ЮАР выбирают 240-тонники. Один из активных рынков для белорусских промышленников - Россия. Компания "Сибирский антрацит" приобретет 24 БелАЗа.
Сергей Никифорович, гендиректор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "В первую очередь ситуация с ценами на уголь дала нам возможность посмотреть в сторону дальней дуги, дальнего зарубежья. Здесь есть определенные успехи - подписан контракт, который сегодня в стадии реализации - это Индия. Активно прорабатываются Южная Америка, ЮАР, Казахстан, Узбекистан. Монголия открывает свой рынок, и там прослеживается хорошая точка роста".
Всего на экспортной карте БелАЗа по итогам минувшего года более 20 стран. Свыше половины из них - дальнее зарубежье.
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Новые адреса экспорта. Жодинский БелАЗ увеличивает продажи на внешние рынки. Повышенный спрос на уголь со стороны крупных потребителей, таких, как Китай,...
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