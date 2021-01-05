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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ увеличивает экспорт в дальнее зарубежье Новые адреса экспорта. Жодинский БелАЗ увеличивает продажи на внешние рынки. Повышенный спрос на уголь со стороны крупных потребителей, таких, как Китай,...

Новые адреса экспорта. Жодинский БелАЗ увеличивает продажи на внешние рынки. Повышенный спрос на уголь со стороны крупных потребителей, таких, как Китай, стимулирует приобретение компаниями по его добыче наших высокопроизводительных карьерных самосвалов. Например, в Индию по контракту за год отгружено более 60 машин грузоподъемностью 130 тонн. А в ЮАР выбирают 240-тонники. Один из активных рынков для белорусских промышленников - Россия. Компания "Сибирский антрацит" приобретет 24 БелАЗа.Всего на экспортной карте БелАЗа по итогам минувшего года более 20 стран. Свыше половины из них - дальнее зарубежье.