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БелЖД продолжит закупать китайские локомотивы

05.01.2021 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога заключила контракт с Китайской компанией по экспорту и импорту электрооборудования и Датунской электровозостроительной компанией на поставку 15 грузовых односекционных электровозов переменного тока серии БКГ2. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Локомотив-Информ

Стоимость контракта составляет 64,3 млн евро. Приобретение грузовых электровозов будет осуществляться за счет привлечения кредитов Эксимбанка Китая.

Всю технику планируется поставить на Белорусскую железную дорогу до конца 2023 года.

БКГ2 — это усовершенствованная модель локомотивов данной серии, ранее приобретенных БелЖД. Их особенность — возможность вождения не только грузовых, но и пассажирских поездов.

За 10 лет на БелЖД было поставлено 30 грузовых электровозов серии БКГ1 и БКГ2. Также в тесном сотрудничестве с китайскими партнерами электрифицированы железнодорожные участки Гомель-Жлобин-Осиповичи, Молодечно-Гудогай-госграница, продолжаются работы по электрификации участка Жлобин-Калинковичи-Барбаров.

По словам начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова, благодаря общему вкладу в развитие инфраструктуры и тягового подвижного состава обеспечивается беспрепятственный пропуск грузопотоков в сообщении Китай-Европа-Китай, о чем свидетельствует динамичный рост объемов железнодорожных перевозок на протяжении последних лет. Если в 2015 году объем контейнерных перевозок составлял 59,9 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, то к концу 2020 года он увеличился в 9 раз и составил порядка 540 тыс. контейнеров в ДФЭ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Стоимость контракта составляет 64,3 млн евро. Приобретение грузовых электровозов будет осуществляться за счет привлечения кредитов Эксимбанка Китая.
 
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