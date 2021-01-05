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Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
05.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы часто слышим в новостях о достижениях наших государственных предприятий. Но мы совсем не знаем, в каких условиях там приходится работать людям, как выглядят их кабинеты или рабочие места, какие, наконец, цветовые решения в дизайне интерьеров принято использовать в госструктурах. Так что мы решили заполнить этот пробел.
Не раз вы читали на нашем портале про крутые офисы разных IT-компаний, агентств недвижимости, бизнес хабов, коворкингов и прочих. Но мы совсем не уделяли внимания разным государственным предприятиям и заводам. К сожалению, попасть внутрь таких объектов, чтобы сделать фото для материала, практически невозможно. Однако есть пару ресурсов, куда государственные предприятия сами выкладывают фото своих интерьеров – это сайты электронных аукционов по продаже недвижимости.
Да, заметите вы, недвижимость госпредприятий попадает на такие ресурсы не в самый рассвет своей успешности. Однако это не отменяет тот факт, что еще пару лет назад (а зачастую и меньше) здесь работали люди. В этих же условиях. Никто ремонт перед тем, как выставить здание на аукцион, там не делал.
Еще одним справедливым замечанием будет тот факт, что, к примеру, завод переносит свои мощности в здание поновее, а старое продают за ненадобностью. Но это не отменяет того, что в старом здании с таким «интерьером» работали люди. Да и в целом – если эта недвижимость была у госпредприятия, то она как-то использовалась.
Так что включите свою фантазию и представьте, как в этих кабинетах еще совсем недавно сидели люди и подписывали документы, в ангарах ремонтировалась техника, а за станками свою смену отрабатывали рабочие. Представляем вам подборку фото с условным названием «Здесь пахнет стабильностью».
ОАО "Белрыба"
«Свежемороженая рыба, копченая, соленая, вяленая рыба, морепродукты и морские деликатесы — классические вкусы всегда желанны к столу! «Белрыба» – гарантия качества!» -
ОАО «Белрыба» банкротом не является. Регистрация в МНС и ЕГР у предприятия действующие. Скорее всего предприятие переносит свои мощности на другие площади и избавляются от ненужной недвижимости. А ранее сотрудники «Белрыбы» трудились в
ОАО "Могилевхлебопродукт"
Нетрудно догадаться, что предприятие находится в Могилеве. В списке банкротов оно также не состоит. Однако здание находится под арестом судебных исполнителей. Совсем недавно
ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"
Еще одно госпредприятие из Могилева решило распродать свои мощности. Банкротом стройтрест также не является. Однако на сайте БелЮрОбеспечения появились несколько лотов с продажей недвижимости, которые принадлежат
К примеру, вот так выглядит
А это
А вот в таком
Еще один
УГП «Трест «Гродногорстрой»»
Еще один строительный трест продает свою производственную базу в Гродно. УГП «Трест «Гродногорстрой»»
ОАО «Сукно»
ОАО «Сукно» -
УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза"
«С 1 апреля 2014 года «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из натурального меха» -
А на площадке Центра промышленной оценки сразу же показывается, в каких условиях эти натуральные меха хранятся. Хранились. По крайней мере в Кричеве, потому что там
ЧСУП «Лоевская ПМК-104»
Частное строительное унитарное предприятие «Лоевская ПМК-104» принадлежит ОАО «Гомельоблстрой», которое
Сейчас в
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»
«Крупнейший производитель сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Торговую марку нашего предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки» - так
Недавно этот промышленный гигант
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Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Мы часто слышим в новостях о достижениях наших государственных предприятий. Но мы совсем не знаем, в каких условиях там приходится работать людям, как выглядят их...
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