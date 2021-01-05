Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Не раз вы читали на нашем портале про крутые офисы разных IT-компаний, агентств недвижимости, бизнес хабов, коворкингов и прочих. Но мы совсем не уделяли внимания разным государственным предприятиям и заводам. К сожалению, попасть внутрь таких объектов, чтобы сделать фото для материала, практически невозможно. Однако есть пару ресурсов, куда государственные предприятия сами выкладывают фото своих интерьеров – это сайты электронных аукционов по продаже недвижимости.

Да, заметите вы, недвижимость госпредприятий попадает на такие ресурсы не в самый рассвет своей успешности. Однако это не отменяет тот факт, что еще пару лет назад (а зачастую и меньше) здесь работали люди. В этих же условиях. Никто ремонт перед тем, как выставить здание на аукцион, там не делал.

Еще одним справедливым замечанием будет тот факт, что, к примеру, завод переносит свои мощности в здание поновее, а старое продают за ненадобностью. Но это не отменяет того, что в старом здании с таким «интерьером» работали люди. Да и в целом – если эта недвижимость была у госпредприятия, то она как-то использовалась.

Так что включите свою фантазию и представьте, как в этих кабинетах еще совсем недавно сидели люди и подписывали документы, в ангарах ремонтировалась техника, а за станками свою смену отрабатывали рабочие. Представляем вам подборку фото с условным названием «Здесь пахнет стабильностью».

ОАО "Белрыба"

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