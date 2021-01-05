ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

05.01.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Мы часто слышим в новостях о достижениях наших государственных предприятий. Но мы совсем не знаем, в каких условиях там приходится работать людям, как выглядят их кабинеты или рабочие места, какие, наконец, цветовые решения в дизайне интерьеров принято использовать в госструктурах. Так что мы решили заполнить этот пробел.

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Не раз вы читали на нашем портале про крутые офисы разных IT-компаний, агентств недвижимости, бизнес хабов, коворкингов и прочих. Но мы совсем не уделяли внимания разным государственным предприятиям и заводам. К сожалению, попасть внутрь таких объектов, чтобы сделать фото для материала, практически невозможно. Однако есть пару ресурсов, куда государственные предприятия сами выкладывают фото своих интерьеров – это сайты электронных аукционов по продаже недвижимости.

Да, заметите вы, недвижимость госпредприятий попадает на такие ресурсы не в самый рассвет своей успешности. Однако это не отменяет тот факт, что еще пару лет назад (а зачастую и меньше) здесь работали люди. В этих же условиях. Никто ремонт перед тем, как выставить здание на аукцион, там не делал.

Еще одним справедливым замечанием будет тот факт, что, к примеру, завод переносит свои мощности в здание поновее, а старое продают за ненадобностью. Но это не отменяет того, что в старом здании с таким «интерьером» работали люди. Да и в целом – если эта недвижимость была у госпредприятия, то она как-то использовалась.

Так что включите свою фантазию и представьте, как в этих кабинетах еще совсем недавно сидели люди и подписывали документы, в ангарах ремонтировалась техника, а за станками свою смену отрабатывали рабочие. Представляем вам подборку фото с условным названием «Здесь пахнет стабильностью».

ОАО "Белрыба"

«Свежемороженая рыба, копченая, соленая, вяленая рыба, морепродукты и морские деликатесы — классические вкусы всегда желанны к столу! «Белрыба» – гарантия качества!» - говорится на официальном сайте компании.

ОАО «Белрыба» банкротом не является. Регистрация в МНС и ЕГР у предприятия действующие. Скорее всего предприятие переносит свои мощности на другие площади и избавляются от ненужной недвижимости. А ранее сотрудники «Белрыбы» трудились в этом здании по улице Радиальной, д.56


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

ОАО "Могилевхлебопродукт"

Нетрудно догадаться, что предприятие находится в Могилеве. В списке банкротов оно также не состоит. Однако здание находится под арестом судебных исполнителей. Совсем недавно здесь располагался крупоцех и трудились люди.


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

ОАО "Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени"

Еще одно госпредприятие из Могилева решило распродать свои мощности. Банкротом стройтрест также не является. Однако на сайте БелЮрОбеспечения появились несколько лотов с продажей недвижимости, которые принадлежат ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени», и на которые наложен арест судебными исполнителями.

К примеру, вот так выглядит здание профилактория автокранов стройтреста.


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

А это здание производственного корпуса стройтреста.


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

А вот в таком административно-бытовом здании трудились офисные сотрудники ОАО «Строительный трест №17 ордена Трудового Красного Знамени».


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Еще один офис строительного треста располагался по другому адресу в Могилеве. И тоже выставлен на аукцион.


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

УГП «Трест «Гродногорстрой»»

Еще один строительный трест продает свою производственную базу в Гродно. УГП «Трест «Гродногорстрой»» находится в процедуре санации с конца прошлого года. Но до этого госпредприятие выполняло очень широкий спектр услуг, даже разрабатывало генеральные планы городов. Сейчас их производственная база выставлена на аукцион.


Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

ОАО «Сукно»

ОАО «Сукно» - крупнейший в республике производитель текстильной продукции, обладающий полным циклом производства. Мы писали о них совсем недавно. По данным bankrot.gov.by, предприятие, где доля государственной собственности 68%, признано банкротом и находится в процедуре «Санация». Также «Сукно» на втором месте по сумме задолженности перед «Минскводоканалом». На площадке Центра промышленной оценки сейчас есть 4 лота по продаже недвижимости ОАО «Сукно».

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза"

«С 1 апреля 2014 года «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из натурального меха» - сообщается на сайте госпредприятия.

А на площадке Центра промышленной оценки сразу же показывается, в каких условиях эти натуральные меха хранятся. Хранились. По крайней мере в Кричеве, потому что там на продажу выставили оптово-торговую базу предприятия.

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

ЧСУП «Лоевская ПМК-104»

Частное строительное унитарное предприятие «Лоевская ПМК-104» принадлежит ОАО «Гомельоблстрой», которое признано банкротом в 2017-м и находится в процедуре «Ликвидационное производство». «Лоевская ПМК-104» ушло в банкротство чуть раньше.

Сейчас в продаже находятся три объекта этого предприятия: растворо-бетонный узел, склад цемента и мастерская. Либо время сыграло с этой недвижимостью плохую шутку, либо работников предприятия устраивали такие условия труда – сейчас сказать сложно.

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

«Крупнейший производитель сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Торговую марку нашего предприятия знают в Европе, Азии, странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки» - так описывает себя ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» на своем сайте.

Недавно этот промышленный гигант выставил на продажу свою столовую. Еще недавно здесь обедали работники крупного госпредприятия в Бобруйске.

Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди
Здесь пахнет стабильностью. Как внутри выглядят выставленные на торги здания госпредприятий, где недавно работали люди

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы часто слышим в новостях о достижениях наших государственных предприятий. Но мы совсем не знаем, в каких условиях там приходится работать людям, как выглядят их...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Его запирают в металлическую клетку». Адвокатов допустили к блогеру Николаю Дедку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика