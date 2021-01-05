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Беларусь ограничивает ввоз свинины из некоторых районов России и Украины

05.01.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Ввоз свинины в Беларусь из Волгоградской области, Татарстана и Черновицкой области Украины временно ограничен из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Сейчас в этих районах, по данным Всемирной организации здравоохранения животных, фиксируются случаи АЧС. Это особо опасное вирусное заболевание домашних и диких свиней, которое быстро распространяется. Погибает почти 100% заразившихся животных на 1-5 день. Но для человека африканская чума свиней не опасна.

"Введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Волгоградской и Черновицкой областей и Татарстана живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья", - сообщает ведомство.

Запрет распространяется и на все продукты переработки, охотничьи трофеи, кожевенное и другое сырье от видов, восприимчивых к АЧС.

Фермерам и свиноводческим комплексам рекомендовано принять дополнительные меры, чтобы не допустить распространение заболевания.

В ноябре Беларусь ограничивала ввоз свинины из Архангельской и Оренбургской областей.

 
Теги: Минск
 
 
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Cлучаи африканской чумы свиней зарегистрированы в Волгоградской области, Татарстане и Черновицкой области Украины.
 
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