На месяц раньше: белорусские нефтяники пробурили новую скважину на Украине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусские специалисты закончили бурение скважины в Полтавской области Украины, рассказала Sputnik пресс-секретарь ПО "Белоруснефть" Ольга Холодович.

Работы выполняли белорусские буровики из компании "Сервис Ойл", украинской дочки "Белоруснефти", для крупнейшей в стране частной газодобывающей компании – ДТЭК "Нефтегаз". Для строительства скважины на Мачухском газоконденсатном месторождении им понадобилось 136 суток – это на месяц быстрее проектного срока.

Работы выполнялись на немецком станке Bentec грузоподъемностью 450 тонн. Фактическая глубина 57-й Мачухской скважины составила 5270 м. При проведении геолого-технических работ по ее освоению получен хороший приток газа – 300 тысяч кубометров в сутки с существенным потенциалом роста.

"Следующая задача белорусских специалистов – бурение скважины на Ковалевско-Сулимовской нефтегазовой площади на Украине", – отметили в пресс-службе компании.

Глубина вертикальной разведочной скважины по проекту составляет 5 450 метров.

На балансе Белоруснефти находится 61 месторождение, на данный момент эксплуатируется 846 скважин. Ранее в компании заявили, что в 2021 году планируют сосредоточиться на поисково-разведочных работах: стоит амбициозная задача стабилизировать добычу нефти с 2023 года на уровне 1 770 тысяч тонн.