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Официально: МТБанк выкупил акции ООО «Идея Банк»
05.01.2021 14:07 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Покупка акций Идея Банка одобрена Нацбанком, который выдал специальное разрешение на операцию.
Идея Банк ранее принадлежал польскому холдингу Getin International SA, который теперь находится на стадии ликвидации.
Он в ноябре согласился продать принадлежащие ему акции ООО «Идея Банк», которые составляют порядка 99,999% уставного капитала банка.
Информация официально опубликована на сайте сообщает
В ноябре 2020-года руководство холдинга Getin Holding подписало с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка.
Цена сделки составила 50 млн белорусских рублей.
Владельцем контрольного пакета акций МТБанка является белорусский бизнесмен Алексей Олексин.
Фото myfin.by
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Покупка акций Идея Банка одобрена Нацбанком, который выдал специальное разрешение на операцию. Идея Банк ранее принадлежал польскому холдингу Getin International SA,...
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