Официально: МТБанк выкупил акции ООО «Идея Банк»

Покупка акций Идея Банка одобрена Нацбанком, который выдал специальное разрешение на операцию.

Идея Банк ранее принадлежал польскому холдингу Getin International SA, который теперь находится на стадии ликвидации.

Он в ноябре согласился продать принадлежащие ему акции ООО «Идея Банк», которые составляют порядка 99,999% уставного капитала банка.

Информация официально опубликована на сайте сообщает biznes.pap.pl . Об этом сообщает и PAP со ссылкой на пресс-релиз Getin Holding.

В ноябре 2020-года руководство холдинга Getin Holding подписало с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка.

Цена сделки составила 50 млн белорусских рублей.

Владельцем контрольного пакета акций МТБанка является белорусский бизнесмен Алексей Олексин.

Фото myfin.by