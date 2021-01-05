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Официально: МТБанк выкупил акции ООО «Идея Банк»

05.01.2021 14:07 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Покупка акций Идея Банка одобрена Нацбанком, который выдал специальное разрешение на операцию.

Идея Банк ранее принадлежал польскому холдингу Getin International SA, который теперь находится на стадии ликвидации.

Он в ноябре согласился продать принадлежащие ему акции ООО «Идея Банк», которые составляют порядка 99,999% уставного капитала банка.

Информация официально опубликована на сайте сообщает biznes.pap.pl. Об этом сообщает и PAP со ссылкой на пресс-релиз Getin Holding.

В ноябре 2020-года руководство холдинга Getin Holding подписало с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка.

Цена сделки составила 50 млн белорусских рублей.

Владельцем контрольного пакета акций МТБанка является белорусский бизнесмен Алексей Олексин.

Фото myfin.by

 
 
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Покупка акций Идея Банка одобрена Нацбанком, который выдал специальное разрешение на операцию. Идея Банк ранее принадлежал польскому холдингу Getin International SA,...
 
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