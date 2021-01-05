Абоненты МТС прокачали 3014 тб новогодних поздравлений, что в 1,3 раза больше прошлого года

Белорусы активно поздравляли друг друга с Новым годом онлайн: по данным Big Data потребление интернет-трафика c 31 декабря по 1 января выросло почти на треть в сравнении с предыдущим годом, в том числе благодаря мессенджерам и соцсетям.

При этом абоненты продолжают традиционно поздравлять друг друга с помощью голосовой связи — в сети МТС было совершено 36 миллионов исходящих звонков общей продолжительностью около 100 миллионов минут.

В первый час 2021-го года абоненты МТС позвонили около 2,2 миллиона раз и проговорили почти 5,3 миллиона минут.

Рост активности пришелся на онлайн-поздравления прежде всего через мессенджеры и соцсети. Всего в Новый год абоненты МТС израсходовали 3014 ТБ интернет-трафика — на 31% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Самые популярные мессенджеры — Viber, WhatsApp и Telegram. Среди соцсетей лидером оказался Вконтакте.

Многие абоненты по-прежнему предпочитают отправлять SMS-поздравления: за два дня было передано почти 1,8 миллиона сообщений.

Несмотря на повышенную нагрузку на сеть, белорусы могли комфортно позвонить после боя курантов, отправить SMS или обменяться стикерами в мессенджерах.