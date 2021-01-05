Курсы валют: доллар и евро подорожали, российский рубль ослаб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Евро и американская валюта прибавили в цене на торгах во вторник, российский рубль потерял в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Доллар подрос на 0,10%, евро – на 0,19%, российский рубль ослаб на 1,27%.

Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,1703 белорусского рубля

1 доллар – 2,5821 белорусского рубля

100 российских рублей – 3,4631 белорусского рубля

Что будет с долларом в 2021 году?

Как ранее заявляла Sputnik кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова, значительного падения американской валюты в 2021 году ждать не стоит. Дело в том, что, по мнению эксперта, доллар уже и так сильно "проседал", поэтому прогноз многих финансистов, что американская валюта подешевеет на пятую часть стоимости, неоправданный.

Степанова полагает, что удешевление доллара "было временным", так как долгосрочного прогноза стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.

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