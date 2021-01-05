|
Курсы валют: доллар и евро подорожали, российский рубль ослаб
05.01.2021 14:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Евро и американская валюта прибавили в цене на торгах во вторник, российский рубль потерял в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Доллар подрос на 0,10%, евро – на 0,19%, российский рубль ослаб на 1,27%.
© Sputnik / Виталий Тимкив
Нацбанк Беларуси установил во вторник следующие курсы основных валют:
1 евро – 3,1703 белорусского рубля
1 доллар – 2,5821 белорусского рубля
100 российских рублей – 3,4631 белорусского рубля
Что будет с долларом в 2021 году?
Как ранее
Степанова полагает, что удешевление доллара "было временным", так как долгосрочного прогноза стабилизации цен на нефть пока у нас не наблюдается, а позитивные новости о распространении вакцины и борьбе с COVID-19 уже отыграны и в курсе валют, и в показателях фондового рынка.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах в первый вторник 2021 года белорусский рубль укрепился только по отношению к российскому рублю.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)