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Нацбанк Беларуси дал добро МТБанку на покупку Идея Банка
05.01.2021 14:23 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конце 2020 года Национальный банк Беларуси выдал разрешение на покупку МТБанком контрольного пакета акций Идея Банка, которым сейчас владеет польский Getin Holding. Об этом
В ноябре минувшего года Getin Holding
Стороны хотели закрыть сделку до 4 января 2021 года.
О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в середине 2020 года. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.
Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.
МТБанк создан в 1994 году. Сейчас его контролирует Алексей Олексин, которому также принадлежат табачная фабрика, оператор по торговле топливом, логистическая компания, девелоперская фирма, ИТ-компания и другие.
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В ноябре минувшего года Getin Holding подписал с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка. Согласно письму,...
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