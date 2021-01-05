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Нацбанк Беларуси дал добро МТБанку на покупку Идея Банка

05.01.2021 14:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце 2020 года Национальный банк Беларуси выдал разрешение на покупку МТБанком контрольного пакета акций Идея Банка, которым сейчас владеет польский Getin Holding. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-релиз Getin Holding.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В ноябре минувшего года Getin Holding подписал с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка. Согласно письму, предполагалось продать 99,999% акций за 50 миллионов белорусских рублей.

Стороны хотели закрыть сделку до 4 января 2021 года.

О намерении продать белорусский банк Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, официально объявил в середине 2020 года. Это произошло на фоне сообщений местных СМИ о сложностях у бизнесмена, который выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost.

Getin Holding приобрел белорусский Сомбелбанк в 2008 году. Потом переименовал его в Идея Банк. В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в Идея Банк.

МТБанк создан в 1994 году. Сейчас его контролирует Алексей Олексин, которому также принадлежат табачная фабрика, оператор по торговле топливом, логистическая компания, девелоперская фирма, ИТ-компания и другие.

 
 
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В ноябре минувшего года Getin Holding подписал с МТБанком письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций Идея Банка. Согласно письму,...
 
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