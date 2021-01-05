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Лукашенко: Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы

05.01.2021 15:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко посетил 5 января ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Во время общения с сотрудниками предприятия его попросили прокомментировать решение объявить нынешний год Годом народного единства. Видео с фрагментами высказываний опубликовал телеграм-канал «Пул первого».


Фото: president.gov.by

— Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось, — сказал Лукашенко.

Он также обратился к молодежи.

— Да, вы (молодежь. — Прим.) — будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы — будущее. Но выборы — это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика — бюллетени одинаковые. Поэтому — не нарушайте закон. Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало, — высказался Лукашенко об оппонентах действующей власти. — И я не хочу, чтобы они в воскресенье ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать.

— Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому, — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее указом Александра Лукашенко Год народного единства был объявлен «с целью консолидации общества, сплочения народа на основе идей суверенитета и независимости страны».

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он находится у власти уже шестой срок. Однако его оппоненты считают, что результаты были сфальсифицированы.

В ноябре Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в Беларуси: «Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение».

 
 
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- Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало, - высказался Лукашенко об оппонентах действующей власти. - Если кто-то заблудший был, я тоже хочу,...
 
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