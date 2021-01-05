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Президент встретился с работниками холдинга "Горизонт"
05.01.2021 16:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTИнновации в действии. Президент сегодня побывал на "Горизонте". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Здесь трудятся около 4 тысяч сотрудников. Заняты они в разных сферах - от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг. Среди востребованных товаров более 3 сотен моделей телевизоров. А еще интерактивные системы, авионика и продукция двойного назначения. Все под заказ, без работы на склад. Холдинг работает с прибылью. Планомерно повышают локализацию производимой телевизионной техники. Об этом, а также о показателях работы холдинга Александру Лукашенко рассказали на "Горизонте".
Общаясь с работниками предприятия, президент подчеркнул правильность принятого решения о сохранении и развитии «Горизонта». Не развалили, не продали, наоборот - поддерживали.
"Горизонт" делает акцент на инновационной продукции
Сегодня производство не поставили на паузу, люди работают. Даже в условиях пандемии устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт. Объемы производства за последние пять лет увеличились в 4 раза. Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент на инновациях. Три четверти товаров холдинга именно такие. В инновационном центре в Минске сконцентрировали и научный потенциал.
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Инновации в действии. Президент сегодня побывал на "Горизонте". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Здесь трудятся около 4 тысяч...
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