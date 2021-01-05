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БНК не продлила контракт с литовскими железными дорогами
05.01.2021 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Белорусская нефтяная компания не продлила долгосрочный контракт с литовской железнодорожной компанией LTG Cargo, занимающейся перевозкой нефтепродуктов в Клайпедский порт, сообщает
© Sputnik / Алексей Даничев
Срок действия договора, рассчитанного на три года, истек 31 декабря 2020-го. По информации литовской компании, с января нефтепродукты из Беларуси будут перевозиться лишь по потребности БНК. При этом в первом месяце 2021-го в порт Клайпеды республика отправит 60–70 тысяч тонн нефтепродуктов.
По словам генерального директора LTG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, сейчас на рынке в вопросе перевозок есть некоторая неопределенность, поэтому каждый груз для литовской компании является значимым.
"Цепочка перевозок белорусских грузов создает экономический эффект не только для нас, но и для других компаний", – сказал он.
В минувшем году LTG Cargo перевезла два миллиона тонн грузов БНК – нефтепродуктов и нефти, это 3,7% годового грузопотока компании.
Операция "Переориентация"
Напомним, Александр Лукашенко предложил
Ранее Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.
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В минувшем году литовская компания LTG Cargo перевезла два миллиона тонн грузов БНК – нефтепродуктов и нефти.
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