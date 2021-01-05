С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали в одну таблицу все изменения

Мы уже писали , что тарифы на ЖКУ в 2021 году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня. Причем резкий скачок ожидается именно с нового года. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

— В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности, — обратили внимание в пресс-службе Лукашенко.

Также на встрече с трудовым коллективом ПУ «Молодечногаз» министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил , что в МАРТ были внесены предложения отмены дифференции тарифов на газ в зависимости от сезонности.

Пока эти предложения не были приняты, поэтому отталкиваемся от старого способа начисления платы за газ. Вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ТАРИФ 2020, РУБ ТАРИФ 2021, РУБ Техническое обслуживание

(субсидируемый тариф для населения) 0.1187 руб. за м² 0.1322 руб. за м² Техническое обслуживание

(тариф, обеспечивающий полное возмещение

экономически обоснованных затрат на их оказание) 0.1274 руб. за м² 0.1419 руб. за м² Отчисления на капитальный ремонт

(субсидируемый тариф для населения) 0.1300 руб. за м² 0.1800 руб. за м² Водоснабжение 0,8851 за 1 Гкал. 1,0445 за 1 Гкал. Теплоснабжение (отопление)

и (подогрев воды)

(субсидируемый тариф для населения) с 01.01.2020 - 18.4831 руб.

с 01.06.2020 - 20.6216 руб.

за 1 Гкал. с 01.01.2020 – 20.6216 руб.

с 01.06.2020 – 21.9245 руб.

за 1 Гкал. Теплоснабжение (отопление) (подогрев воды)

(тариф, обеспечивающий полное возмещение

экономически обоснованных затрат на их оказание) 92.25 руб.

за 1 Гкал. 107.31 руб.

за 1 Гкал. Холодное водоснабжение

Водоотведение (канализация)

(субсидируемые тарифы для населения) 0,5651 0.8604 за м³ Холодное водоснабжение

Водоотведение (канализация)

(тариф, обеспечивающий полное возмещение

экономически обоснованных затрат на их оказание) 0.972 за м³ 0.972 за м³ Капитальный ремонт 0,13 за 1 куб. м 0,18 за 1 куб. м Газоснабжение

(без приборов индивидуального учета, при наличии

газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) 3.37 руб. /на одного

проживающего в месяц 3.93 руб. /на одного

проживающего в месяц Газоснабжение

(без приборов индивидуального учета, при наличии

газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)

(тариф, обеспечивающий полное возмещение

экономически обоснованных затрат на их оказание) 3.54 руб./на одного

проживающего в месяц 26.55 руб./на одного

проживающего в месяц Обращение с твердыми коммунальными отходами

без функционирующего мусоропровода 6.8629 руб. за м³ 9.2583 руб. за м³ Обращение с твердыми

коммунальными отходами

с функционирующим мусоропроводом 8.2141 руб. за м³ 10.5685 руб. за м³ Техническое обслуживание лифта

(субсидируемый тариф для населения) 1.44 руб.с чел. 1.5 руб.с чел. Техническое обслуживание лифта

(тариф, обеспечивающий полное возмещение

экономически обоснованных затрат на их оказание) 1.49 руб. с чел. 1.49 руб. с чел. Электроэнергия,

одноставочный (в жилье с элетроплитами) 0,1616кВт·ч 0,1778кВт·ч Электроэнергия,

Одноставочный

(в жилье с газовыми плитами) 0,1901 кВт·ч 0,2092кВт·ч Электроэнергия,

потребляемая на освещение мест

общего пользования и работу оборудования не более 0.65 руб.

с чел. в месяц не более 0.71 руб.

с чел. в месяц Электроэнергия,

потребляемая на работу лифта не более 0.72 руб.

с чел.в месяц не более 0.71 руб.

с чел.в месяц Санитарное содержание вспомогательных

помещений жилого дома не более 0.82 руб.

с чел.в месяц не более 0.88 руб.

с чел.в месяц Техническое обслуживание ЗПУ согласно договору с обслуживающей организацией,

не более 0.93 руб. с одной квартиры в месяц согласно договору с обслуживающей организацией,

не более 0.99 руб. с одной квартиры в месяц

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