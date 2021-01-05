С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали в одну таблицу все изменения

С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все услуги ЖКУ. Собрали для вас в таблицу все изменения, чтобы цифры в «жировке» для вас не были сюрпризом.
Мы уже писали, что тарифы на ЖКУ в 2021 году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня. Причем резкий скачок ожидается именно с нового года. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.
— В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности, — обратили внимание в пресс-службе Лукашенко.
Также на встрече с трудовым коллективом ПУ «Молодечногаз» министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в МАРТ были внесены предложения отмены дифференции тарифов на газ в зависимости от сезонности.
Пока эти предложения не были приняты, поэтому отталкиваемся от старого способа начисления платы за газ. Вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ТАРИФ 2020, РУБ
ТАРИФ 2021, РУБ
Техническое обслуживание (субсидируемый тариф для населения)
0.1187 руб. за м²
0.1322 руб. за м²
Техническое обслуживание (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание)
0.1274 руб. за м²
0.1419 руб. за м²
Отчисления на капитальный ремонт (субсидируемый тариф для населения)
0.1300 руб. за м²
0.1800 руб. за м²
Водоснабжение
0,8851 за 1 Гкал.
1,0445 за 1 Гкал.
Теплоснабжение (отопление) и (подогрев воды) (субсидируемый тариф для населения)
с 01.01.2020 - 18.4831 руб. с 01.06.2020 - 20.6216 руб. за 1 Гкал.
с 01.01.2020 – 20.6216 руб. с 01.06.2020 – 21.9245 руб. за 1 Гкал.
Теплоснабжение (отопление) (подогрев воды) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание)
92.25 руб. за 1 Гкал.
107.31 руб. за 1 Гкал.
Холодное водоснабжение Водоотведение (канализация) (субсидируемые тарифы для населения)
0,5651
0.8604 за м³
Холодное водоснабжение Водоотведение (канализация) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание)
0.972 за м³
0.972 за м³
Капитальный ремонт
0,13 за 1 куб. м
0,18 за 1 куб. м
Газоснабжение (без приборов индивидуального учета, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)
3.37 руб. /на одного проживающего в месяц
3.93 руб. /на одного проживающего в месяц
Газоснабжение (без приборов индивидуального учета, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения) (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание)
3.54 руб./на одного проживающего в месяц
26.55 руб./на одного проживающего в месяц
Обращение с твердыми коммунальными отходами без функционирующего мусоропровода
6.8629 руб. за м³
9.2583 руб. за м³
Обращение с твердыми коммунальными отходами с функционирующим мусоропроводом
8.2141 руб. за м³
10.5685 руб. за м³
Техническое обслуживание лифта (субсидируемый тариф для населения)
1.44 руб.с чел.
1.5 руб.с чел.
Техническое обслуживание лифта (тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание)
1.49 руб. с чел.
1.49 руб. с чел.
Электроэнергия, одноставочный (в жилье с элетроплитами)
0,1616кВт·ч
0,1778кВт·ч
Электроэнергия, Одноставочный (в жилье с газовыми плитами)
0,1901 кВт·ч
0,2092кВт·ч
Электроэнергия, потребляемая на освещение мест общего пользования и работу оборудования
не более 0.65 руб. с чел. в месяц
не более 0.71 руб. с чел. в месяц
Электроэнергия, потребляемая на работу лифта
не более 0.72 руб. с чел.в месяц
не более 0.71 руб. с чел.в месяц
Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома
не более 0.82 руб. с чел.в месяц
не более 0.88 руб. с чел.в месяц
Техническое обслуживание ЗПУ
согласно договору с обслуживающей организацией, не более 0.93 руб. с одной квартиры в месяц
согласно договору с обслуживающей организацией, не более 0.99 руб. с одной квартиры в месяц