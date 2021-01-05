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С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали в одну таблицу все изменения

05.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко, дорожает практически все услуги ЖКУ. Собрали для вас в таблицу все изменения, чтобы цифры в «жировке» для вас не были сюрпризом.

С 1 января в Беларуси повысили «коммуналку». Собрали в одну таблицу все изменения

Мы уже писали, что тарифы на ЖКУ в 2021 году повысят в два этапа — с 1 января и 1 июня. Причем резкий скачок ожидается именно с нового года. С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжению, водоотведению, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. С 1 июня на $0,8 вырастут тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

— В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий. Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности, — обратили внимание в пресс-службе Лукашенко.

Также на встрече с трудовым коллективом ПУ «Молодечногаз» министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в МАРТ были внесены предложения отмены дифференции тарифов на газ в зависимости от сезонности.

Пока эти предложения не были приняты, поэтому отталкиваемся от старого способа начисления платы за газ. Вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ТАРИФ 2020, РУБ

ТАРИФ 2021, РУБ

Техническое обслуживание
(субсидируемый тариф для населения)

 0.1187 руб. за м²

 0.1322 руб. за м²

Техническое обслуживание
(тариф, обеспечивающий полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание)

0.1274 руб. за м²

0.1419 руб. за м²

Отчисления на капитальный ремонт 
(субсидируемый тариф для населения)

0.1300 руб. за м²

0.1800 руб. за м²

Водоснабжение

0,8851 за 1 Гкал.

1,0445 за 1 Гкал.

Теплоснабжение (отопление)
и (подогрев воды)
(субсидируемый тариф для населения)

с 01.01.2020 - 18.4831 руб.
с 01.06.2020 - 20.6216 руб.
за 1 Гкал.

с 01.01.2020 – 20.6216 руб.
с 01.06.2020 – 21.9245 руб.
за 1 Гкал.

Теплоснабжение (отопление) (подогрев воды)
(тариф, обеспечивающий полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание)

92.25 руб.
за 1 Гкал.

107.31 руб.
за 1 Гкал.

Холодное водоснабжение 
 Водоотведение (канализация) 
(субсидируемые тарифы для населения)

0,5651

0.8604 за м³

Холодное водоснабжение
Водоотведение (канализация)
(тариф, обеспечивающий полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание)

0.972 за м³

0.972 за м³

Капитальный ремонт

0,13 за 1 куб. м

0,18 за 1 куб. м

Газоснабжение
(без приборов индивидуального учета, при наличии
газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)

3.37 руб. /на одного
проживающего в месяц

3.93 руб. /на одного
проживающего в месяц

Газоснабжение
(без приборов индивидуального учета, при наличии
газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения)
  (тариф, обеспечивающий полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание)

3.54 руб./на одного
проживающего в месяц

26.55 руб./на одного
проживающего в месяц

Обращение с твердыми коммунальными отходами
без функционирующего мусоропровода

6.8629 руб. за м³

9.2583 руб. за м³

Обращение с твердыми
коммунальными отходами
с функционирующим мусоропроводом

8.2141 руб. за м³

10.5685 руб. за м³

Техническое обслуживание лифта 
(субсидируемый тариф для населения)

1.44 руб.с чел.

1.5 руб.с чел.

Техническое обслуживание лифта
(тариф, обеспечивающий полное возмещение
экономически обоснованных затрат на их оказание)

1.49 руб. с чел.

1.49 руб. с чел.

Электроэнергия,
одноставочный (в жилье с элетроплитами)

0,1616кВт·ч

0,1778кВт·ч

Электроэнергия,
Одноставочный
(в жилье с газовыми плитами)

0,1901 кВт·ч

0,2092кВт·ч

Электроэнергия,
потребляемая на освещение мест
общего пользования и работу оборудования

не более 0.65 руб.
с чел. в месяц

не более 0.71 руб.
с чел. в месяц

Электроэнергия,
потребляемая на работу лифта

 не более 0.72 руб.
с чел.в месяц

 не более 0.71 руб.
с чел.в месяц

Санитарное содержание вспомогательных
помещений жилого дома

не более 0.82 руб.
с чел.в месяц

не более 0.88 руб.
с чел.в месяц

Техническое обслуживание ЗПУ

согласно договору с обслуживающей организацией,
не более 0.93 руб. с одной квартиры в месяц

согласно договору с обслуживающей организацией,
не более 0.99 руб. с одной квартиры в месяц

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Теги: Брест
 
 
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С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Александром Лукашенко,...
 
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