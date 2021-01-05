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Дом-стену долгостроя «Аркадия» сдадут в эксплуатацию через год
05.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом-стену долгостроя «Аркадия» в Советском районе Минска сдадут в эксплуатацию через год. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».
- В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого года - начале 2022-го планируем полностью завершить строительство, - сказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.
На смену СООО «Тамбаз» пришел УКС Советского района. Силами предприятия в октябре прошлого года сдана в эксплуатацию высотка на ул. Богдановича.
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Проектная документация по четвертой очереди строительства – дома-стены – в мае прошлого года была передана на повторную экспертизу. Согласно нормативным актам планировалось, что четвертая очередь строительства завершится в конце 2021 года. Сейчас данную информацию подтвердил и глава администрации Советского района Минска.
Напомним, ЖК «Аркадия» состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных свечек и двух многоподъездных 15-этажных.
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Дом-стену долгостроя «Аркадия» в Советском районе Минска сдадут в эксплуатацию через год. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».
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