Дом-стену долгостроя «Аркадия» сдадут в эксплуатацию через год

Источник материала: realt.by

Дом-стену долгостроя «Аркадия» в Советском районе Минска сдадут в эксплуатацию через год. Такая информация размещена в Telegram-канале «Минск. Официально».

- В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого года - начале 2022-го планируем полностью завершить строительство, - сказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.

На смену СООО «Тамбаз» пришел УКС Советского района. Силами предприятия в октябре прошлого года сдана в эксплуатацию высотка на ул. Богдановича.

Realt.byуже писал о том, что в 2020 году активно велись работы по возведению жилого комплекса. Вторую очередь – высотку на 26 этажей - планировалось сдать в эксплуатацию к лету прошлого года. Но, как видим, по факту она сдана в октябре.

Проектная документация по четвертой очереди строительства – дома-стены – в мае прошлого года была передана на повторную экспертизу. Согласно нормативным актам планировалось, что четвертая очередь строительства завершится в конце 2021 года. Сейчас данную информацию подтвердил и глава администрации Советского района Минска.

Напомним, ЖК «Аркадия» состоит из 5 жилых домов: трех 26-этажных свечек и двух многоподъездных 15-этажных. Планировалось , что к 2017 году все дома будут введены в эксплуатацию. Всего на территории комплекса должно быть построено 1540 квартир разной площади. Кроме этого здесь предусмотрены подземные паркинги на 850 машиномест, также есть и наземные гостевые парковки. Проект также включал создание торговых площадей более чем на 20 тыс. кв.м.

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