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А если наручниками зафиксировать? В Беларуси решили по-быстрому организовать «народное единство»
05.01.2021 17:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После невнятного года молодежи (2015-й), незаметного года культуры (2016-й), скучного года науки (2017-й) и бесконечного года малой Родины (2018−2020 гг) — наконец. Год народного единства объявлен
Слабо себе представляю сей план, но верю, что чиновники справятся — не впервой. Что-что, а «планы мероприятий» система производит всем на зависть. Другой вопрос, насколько эффективно эти планы исполняются. С вербальными интервенциями у нас вообще все сложно. Скажи «девальвации не будет», и рубль валится, заяви что «белорусская экономическая модель доказала свою эффективность», и окажется что на дворе 2011-й, и панегирик самое время заменить эпитафией той самой модели, которая доказала многое, но вот именно с эффективностью как-то не вышло. В общем, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах на ВВП в 100 млрд долларов уже к 2025 году.
А теперь о том, почему выбор «темы года» — странный примерно настолько, как если бы день гибели «Курска» объявили Днем подводника. Народ Беларуси действительно расколот. При этом как минимум один из осколков внутри себя монолитен как никогда раньше. Попытки корячиться, декларируя «нейтральную позицию» выглядят все смешнее, и люди постепенно группируются вокруг двух полюсов. И один из них, с монополией на насилие, продолжает во всю мощь. Вот генпрокурор давеча
Правда, есть и послабления. Вот добродушный командир ОМОНа в суде по делу о репосте в телеграм-чат клеветы о нем попросил не наказывать обвиняемого строго — учесть, что 2021 год объявлен «годом народного единства». Обвинение
Но в целом силовики в судах продолжают держаться уверенно, чувствуют, что в обиду их не дают. И чуть что — рублем поддержат. Вот коллеги
Но попытки «сдуть» протест через индивидуальное давление работают слабо. Одни пенсионеры чего стоят, которых вчера
Так что народное единство может выглядеть так: недовольные из числа народа будут жесточайше вычеркнуты, объявлены уголовниками, экстремистами, террористами, змагарами, протестунами. Остальных (ну будут же какие-то остальные, вон с главой государства под елкой кто-то же чокался; правда, их было заметно меньше, чем на вовсе не тайной инаугурации, но может приболели) разбавим «красавцами» и объявим единым народом.
А теперь о том, почему это не получится и что получится вместо лубочного «единства». У власти нет опоры, фундамента, легитимности, запаса экономической прочности. Любые ее шаги — непопулярные. От повышения
«Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали: другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы (вот это мгновение важнейшее) можем потерять все. Безвозвратно», —
И тому, кто эти наручники защелкивает на очередном несогласном, кто вопреки всем свидетелям, документам и здравому смыслу выписывает очередные штрафы, сутки, сроки, самое время подумать. Не мечтать о национальном единстве, а подумать об индивидуальной ответственности. О том, что ваша вчерашняя жертва после смены власти (а любая власть меняется — ну такая уж у нее имманентная сущность, и фишка XXI века — растущая скорость перемен) выкатит иски.
И тогда ваше сегодняшнее ощущение неприкосновенности в связи с выполнением важного государственного задания превратится в тыкву — в конкретный и лично ваш долг, который вам выкатит завтрашний суд. И долг этот придется долго гасить из своей скромной зарплаты, причитая, мол, я не хотел, у меня не было выбора. Отдельный привет тем, кто рассчитывает и в репрессиях поучаствовать, и не засветиться. Для них плохая новость: контора-то течет. Разговоры пишутся, документальные свидетельства сохраняются. Свои же и сдадут. Вот такой будет год расплаты по счетам.
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После невнятного года молодежи (2015-й), незаметного года культуры (2016-й), скучного года науки (2017-й) и бесконечного года малой Родины (2018−2020 гг) - наконец. Год народного...
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