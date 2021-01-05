Посол РФ дал позитивный прогноз на переброску белорусского экспорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв - Sputnik. Переброска белорусского экспорта на российские порты прорабатывается на уровне экспертов, сказал посол России Дмитрий Мезенцев при передаче гуманитарной помощи белорусскому Минздраву, передает корреспондент Sputnik.

Ранее министр энергетики России Александр Новак подтвердил , что белорусская сторона намеревается начать экспорт нефтепродуктов через российские порты.

Российский посол отметил, что ему кажется, что ведется успешная работа, экспертная прежде всего.

По его словам, идет определение алгоритма, как переориентировать часть белорусского экспорта грузов на российские порты.

"Как только будут содержательные договоренности на уровне республиканских ведомств, мы все вам безотлагательно сообщим. Прогноз оптимистичный", – заверил Дмитрий Мезенцев.