Тайное «вече». Кто вошел в список делегатов Всебелорусского народного собрания

Источник материала: Tut.by

Прошла неделя с момента, когда стартовало избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание. Местные Советы депутатов и чиновники в госСМИ рапортуют об успешных заседаниях и выбранных на них представителях народа, которые поедут в столицу, чтобы на форуме 11−12 февраля обсудить «судьбоносные решения». Но чем дальше, тем больше убежденности, что люди, не одобренные сверху, на съезд не попадут.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В указе Александра Лукашенко говорится, что участниками будут совершеннолетние граждане Беларуси, ограничений по выдвиженцам никаких не упоминается. Однако там есть оговорка о том, что порядок выдвижения кандидатур и избрания делегатов должен утвердить председатель республиканского организационного комитета по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Спустя неделю после старта выдвижения делегатов в открытом доступе все еще нет информации о том, как проходит эта процедура, как нет и сведений о ее утверждении председателем республиканского оргкомитета. Выяснить это в облисполкомах, Минском горисполкоме, при которых действуют оргкомитеты по подготовке собрания, достаточно сложно. Госслужащие перенаправляют журналистов друг к другу и только неофициально дают скудную информацию. За информацией по процедуре TUT.BY обратился к пресс-службе премьер-министра и пока не получил ответ.

Тем временем на сайте Всебелорусского народного собрания сообщается, что избрание делегатов из числа депутатов завершается. «Сегодня осталось определить своих делегатов районным Советам депутатов в Брестской области. Выдвижение кандидатов продолжают общественные объединения», — говорится в новости.

Давайте посмотрим, кто точно попадет в список из 2700 избранных и отправится в Минск на двухдневный форум.

70% — депутаты

Дрогичинский район представят 8 делегатов. Шестеро из них — местные депутаты: учитель школы Светлана Галуц, электромеханик Дрогичинского участка электрической связи местного отделения «Белтелекома» Игорь Манько, главврач больницы Александр Протасевич, председатель Радостовского сельисполкома Алена Сухаревич, директор местного филиала Строительного треста № 2 города Пинска Анатолий Рапинчук, лесничий «Дрогичинского лесхоза» Михаил Билевич. Список участников опубликован на сайте местного райисполкома.

Славгородский район будут представлять председатель Славгородского районного Совета депутатов Светлана Езерская, директор Славгородского лесозаготовительного предприятия Михаил Ермоленко, повар Ржавского учебно-педагогического комплекса детского сада — базовой школы Оксана Денисова, заведующий автоклубом Централизованной клубной системы Славгородского района Галина Максимова. Все они — депутаты местных советов.

От Гомеля на собрание поедут 75 человек. 25 уже избрали местные депутаты, голосуя, как утверждается на сайте администрации города, по каждой кандидатуре в отдельности. В списке избранных участников из числа местных депутатов более 10 человек представляют руководство государственных предприятий и организаций. Это гендиректор Гомельского домостроительного комбината Александр Гончаров, директор Гомельского химического завода Дмитрий Черняков, гендиректор фабрики «Спартак» Олег Жидков. Есть в списке местные чиновники: управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор. Кроме них на форум от Гомеля поедут 3 главврача, 4 ректора и директора учреждений образования. Одна из утвержденных от Гомеля делегатов была в списке состава участковой избирательной комиссии на прошлогодних выборах президента.

Остальных делегатов «выберут руководящие органы общественных организаций», говорится на сайте местного горисполкома.

30% — члены общественных организаций

Известно, что общественная организация «Белая Русь» выдвигает в делегаты 250 человек, БРСМ отправит на форум 140 человек. Впрочем, будут участники и от других провластных организаций.

Уже в первые дни избрания будущих участников «народного вече» места быстро распределялись между представительной властью и крупнейшими государственными общественными организациями. Например, 310 «билетов» на участие в форуме быстро разделили в Витебской области. Это будут 172 местных депутата, 60 представителей государственного профсоюза, 45 человек от «Белой Руси», 17 — от БРСМ и 10 от витебской областной организации Белорусского союза женщин, а также 6 ветеранов, сообщают «Витебские вести».

В Могилевском облисполкоме на вопрос об избрании делегатов сообщили, что 310 будущих участников собрания избираются в пропорции 70% — депутаты, 30% — представители общественных объединений.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов в интервью местному изданию «Гомельская праўда» заявил , что на собрание «делегируют представителей депутатского корпуса, а также крупнейших общественных объединений — Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов, „Белой Руси“, БРСМ, Белорусского союза женщин и других». Похожую информацию прессе давал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Пропорции 70/30 были указаны в списке, который опубликовал в своем телеграм-канале столичный активист Антон Мотолько.

Простое математическое действие показывает, что отведенные на каждую область 310 мест в зале Дворца Республики уходят местным депутатам и членам провластных общественных организаций. Но может найтись место и для других представителей народа?

Представители от трудовых коллективов — под вопросом

Бизнесмен Юрий Воскресенский заявил , что созданная им инициатива «Круглый стол демократических сил» выдвинула своих претендентов в делегаты форума.

— Мы выдвинули своих делегатов от трудового коллектива информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил». Мы провели собрание, на котором присутствовали члены трудового коллектива и активисты конструктивной оппозиции. На собрании повесткой дня был вопрос о выдвижении делегатов. Мы оформили собрание протоколом, выдвинули делегатов и передали протокол в [республиканский] оргкомитет [по подготовке] Всебелорусского народного собрания, — пояснил TUT.BY Юрий Воскресенский.

Пример бизнесмена показывает, что теоретически в число делегатов могут войти представители трудовых коллективов, причем не только от государственных компаний. Тем не менее решение, пропустить ли их, остается за республиканским и местными оргкомитетами. Представители трудовых коллективов были и на прошлых всенародных собраниях. Но, как видно из сообщений чиновников, в этом году квоты распределены между депутатами и членами крупнейших провластных общественных организаций. Найдется ли там место для представителей других слоев населения?

А обычные граждане?

В беседе с представителем местной власти Могилева госслужащий указал, что ему ничего не известно о возможности выдвижения кандидатов в делегаты от группы граждан или индивидуально. Ответ на этот же вопрос мы продолжаем пытаться получить от пресс-службы Мингорисполкома.

Закрытость и непрозрачность процедуры избрания делегатов Всебелорусского народного собрания, а также замешательство, с которым чиновники встречают вопрос о том, как же определяются делегаты и как обычный гражданин может войти в число избранных, оставляют открытым вопрос, а будут ли в числе 2700 участников «народного вече» представители интересов всех слоев общества или же это будут выверенные идеологически правильные представители государственных предприятий и организаций.