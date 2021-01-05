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Президент посетил "Горизонт" и встретился с работниками холдинга

05.01.2021 18:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха работают. И даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт. 

Объемы производства за последние пять лет увеличились в 4 раза

Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент на инновации, три четверти товаров холдинга именно такие. Новинка - лазерный телевизор - пока в ограниченной партии, вскоре появится в продаже.

Президент посетил "Горизонт" и встретился с работниками холдинга


На предприятии трудятся около 4 тысяч человек 

Заняты они в разных сферах: от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг. Холдинг работает с прибылью, а это доходы белорусов. Общаясь с работниками предприятия, президент подчеркнул правильность принятого решения о сохранении и развитии "Горизонта". Завод не развалили, не продали, а наоборот поддержали.

Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь - результаты радуют. Спросили главу государства и о его решении объявить нынешний год Годом народного единства.

 

Президент: Не жалею, что сохранил это производство


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  "Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось. Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас вся остальная Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая.  Да, вы, молодежь, - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы, это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика  бюллетени одинаковые".

Речь шла и о кампании по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. Здесь "Горизонту" также есть что предложить. На предприятии наладили выпуск электрических водонагревателей. Подробности  в следующих выпусках.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха...
 
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