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Объемы производства за последние пять лет увеличились в 4 раза

Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха работают. И даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и на другую продукцию. Абсолютное большинство товаров идет на экспорт.

Поставки идут как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья. Осваивают выпуск и новых видов продукции. Акцент на инновации, три четверти товаров холдинга именно такие. Новинка - лазерный телевизор - пока в ограниченной партии, вскоре появится в продаже.







На предприятии трудятся около 4 тысяч человек

Заняты они в разных сферах: от разработки и производства бытовой и промышленной электроники до строительства, логистики и услуг. Холдинг работает с прибылью, а это доходы белорусов. Общаясь с работниками предприятия, президент подчеркнул правильность принятого решения о сохранении и развитии "Горизонта". Завод не развалили, не продали, а наоборот поддержали. Президент подтвердил, что предприятие будут поддерживать и впредь - результаты радуют. Спросили главу государства и о его решении объявить нынешний год Годом народного единства.





Президент: Не жалею, что сохранил это производство

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось. Вы, особенно в Минске, должны понимать, что кроме Минска у нас вся остальная Беларусь. Говорят, маленькая. Она большая. Да, вы, молодежь, - будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы - будущее. Но выборы, это же когда и у молодого человека (18 и выше лет), и у старика бюллетени одинаковые".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент посетил "Горизонт" и встретился с работниками холдинга Президент посетил предприятие "Горизонт". Это большой холдинг, который включает 16 коммерческих организаций. Сегодня производство не поставлено на паузу: цеха...

Речь шла и о кампании по расширению использования электроэнергии в различных сферах, включая транспорт и отопление помещений. Здесь "Горизонту" также есть что предложить. На предприятии наладили выпуск электрических водонагревателей. Подробности в следующих выпусках.