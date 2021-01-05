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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

05.01.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Украина возобновила импорт электрической энергии из Беларуси, сообщила во вторник компания "Укрэнерго".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Третьего января начался импорт электроэнергии из Беларуси, за сутки он составил 3,45 тыс. МВт·ч", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в стране с 1 января 2021 года отменена норма об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества, что позволит трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.

По информации "Укрэнерго" графики импорта всегда согласовываются в объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение операционной безопасности энергосистемы страны.

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Теги: Минск
 
 
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По состоянию на вторник 5 января Украина импортировала из республики уже 150 МВт·ч электроэнергии.
 
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