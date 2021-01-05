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Бренд-легенда с историей, которой 80 лет, когда-то гремела на весь Советский Союз. Заветный телевизор "Горизонт" был мечтой каждой советской семьи. Шли годы, менялось качество жизни, легендарная марка стала доступней покупателям, но тот самый "кубик" до сих пор у многих стоит как раритет. А коллекционеры гоняются за ретромоделями на аукционах. Прошла целая эпоха: телевизоры стали легче и тоньше, теперь ими можно управлять даже голосом. Все эти ноу-хау - результат мозгового штурма большой команды инновационного центра предприятия. Его сегодня посетил глава государства. Мировой опыт показывает, что такие технохабы помогают ускорить процесс от идеи до ее реализации и выхода на рынок. Впрочем, «Горизонт» - это уже не только про телевизоры. Разработки бренда мы видим на остановках общественного транспорта - это электронные табло, привычные доски на электронные заменили и в школах. Более того, электроника "Горизонта" есть даже в самолетах. Наш корреспондент Илона Красутская изучила новинки.

Улица ностальгии имени Куйбышева в Минске - хранительница тех самых площадей завода «Горизонт». В этих зданиях собирали легендарные черно-белые телевизоры. А к началу 80-х в советских семьях появляются первые цветные модели. Цена была запредельной - 700 рублей. А когда телевизор покупал не ты, а соседи, это был хороший повод зачастить в гости. После развала Союза было много вопросов - сохранять ли производство, нужно ли оно в принципе такой компактной стране как Беларусь?! В итоге не просто сохранили. Во все времена держали марку.

"Горизонт" открыл в Минске инновационный центр электроники

Под одной крышей инновационного центра собрали лучшие умы. Здесь работает почти 1000 специалистов: разработчики, промышленные дизайнеры, программисты, инженеры и конструкторы. Все, что мы можем взять в руки, запустить касанием пальца или голосом, они создают в этом креативном пространстве. Глава государства сегодня приехал в гости.

Те самые легендарные площади по соседству - лакомый кусок для инвесторов. Некоторые «Горизонт» уже не задействует, потому что не подходят под современное производство. Но тот самый случай "а вдруг" тоже не стоит списывать как старый телевизор.

Интерактивная доска - новинка предприятия

Всю информацию о предприятии (графики и фото) директор холдинга демонстрирует вот на такой интерактивной доске, разумеется, бренда "Горизонт". Разработка подходит для образовательного процесса в школах и детсадах, для рекламы. Впрочем, в кризисный для всего мира 2020 "Горизонту" было грех жаловаться. Склады пустые.



В пандемию "Горизонт" работает 24 часа в сутки

Кстати, в год пандемии «Горизонт» вышел на объемы производства, которые были во времена Союза. Мощности после модернизации позволяют выпускать 2 миллиона телевизоров в год. Вся линейка инновационная. Технология лазерных телевизоров принципиально новая. Можно установить монитор всего в 10 см от стены и показывать видео с диагональю до 120 дюймов. Oled-мониторы позволяют получить более насыщенные цвета, включая идеальный черный. Еще одна новинка - лазерный телевизор.

"Горизонт" делает электронику для авиации и аграрной техники

Техника бренда есть в домах и на работе у россиян, украинцев, казахов, финнов, поляков. Но «Горизонт» - это уже не только про телевизоры и микроволновки. Электронные табло на остановках, электронная очередь в поликлиниках и банках. Бортовые панели бренда стоят в самолетах, тракторах, комбайнах. Гомсельмаш - постоянный клиент.

На 2021 г. сверстан план экспортных поставок

Наш собственный путь борьбы с пандемией: не устраивать локдаунов и не останавливать предприятия, будем говорить откровенно, стоил государству и лично нашему президенту имиджевых потерь. Покритиковать это решение хватало и до сих пор хватает желающих. Но именно та принципиальность позволила сохранить трудовые коллективы, обеспечить людей работой и стабильным заработком. Мы сохранили компетенции и такие предприятия как «Горизонт» сработали с хорошей прибылью. В истории все повторяется. Тогда в 90-х тоже приходилось принимать непростые решения.

А. Лукашенко про "Горизонт": Не жалею, что сохранил это производство

Горизонт предусмотрительно готовился к запуску атомной станции. На предприятии стали выпускать электрические водонагреватели. Учитывая, что в стране подставят финансовое плечо тем, кто готов подключать свои дома к электросети, очевидно, спрос будет.

Горизонт выпустил электрические водонагреватели

2021-й в нашей стране объявлен Годом народного единства. Это и про элементарное - поддержать отечественное и куда глобальные вещи - не потерять то, что создано и без потрясений двигаться вперед.

Президенту подарили лазерный мини-телевизор "Горизонт"

Угадывать предпочтения клиентов - это тоже искусство. Директор холдинга, когда показывал последнюю новинку - лазерный телевизор, понял: президент на него глаз положил. Потому вопрос, что подарить на память о визите, отпал сам собой.

Конечно, на рынке сейчас большой выбор техники. Как говорится были бы деньги - бери, что хочешь. Но если посмотреть объективно. В продуктовом магазине мы же отдаем предпочтение нашим продуктам. Пора делать рекламу и отечественной технике. Суперсовременная не маячит где-то там, на горизонте, а доступна в любом магазине. Качество и надежность оценили в 20 странах мира.