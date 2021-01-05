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Беларусь со второй АЭС будет покупать в России в 2 раза меньше газа
06.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Беларуси в случае возведения в республике второй АЭС будет достаточно приобретать ежегодно в России 10 миллиардов кубометров газа, заявил президент Александр Лукашенко.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Компания "Газпром" в 2019 году поставила в Беларусь 20,3 миллиарда кубометров природного газа. По информации белорусского Минэнерго, пуск БелАЭС позволит замещать ежегодно до 4,5 миллиарда кубометров "голубого топлива". По словам премьера Романа Головченко, с введением в эксплуатацию первого энергоблока станции республика сэкономит на закупках газа приблизительно
"Станцию введем (БелАЭС – Sputnik), а это пять миллиардов кубов газа из 20 миллиардов, которые мы покупаем, не надо уже покупать. Это уже большая независимость", – сказал Лукашенко в сюжете, показанном по каналу СТВ.
По его словам, топливо в реактор АЭС загружается на пять лет и стоит оно сейчас до 150 миллионов долларов.
"А сколько за газ надо было бы заплатить? Если бы мы имели вторую АЭС на востоке, то нам десяти миллиардов кубов газа хватило бы. Это уже большая независимость от монополиста", – уточнил он.
Как ранее сообщал Sputnik, российская корпорация "Росатом"
Энергетический пуск БелАЭС
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По словам президента, топливо в реактор АЭС загружается на пять лет и стоит оно сейчас до 150 миллионов долларов.
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