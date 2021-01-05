Беларусь со второй АЭС будет покупать в России в 2 раза меньше газа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Беларуси в случае возведения в республике второй АЭС будет достаточно приобретать ежегодно в России 10 миллиардов кубометров газа, заявил президент Александр Лукашенко.

Компания "Газпром" в 2019 году поставила в Беларусь 20,3 миллиарда кубометров природного газа. По информации белорусского Минэнерго, пуск БелАЭС позволит замещать ежегодно до 4,5 миллиарда кубометров "голубого топлива". По словам премьера Романа Головченко, с введением в эксплуатацию первого энергоблока станции республика сэкономит на закупках газа приблизительно 750 тысяч долларов США в день .

"Станцию введем (БелАЭС – Sputnik), а это пять миллиардов кубов газа из 20 миллиардов, которые мы покупаем, не надо уже покупать. Это уже большая независимость", – сказал Лукашенко в сюжете, показанном по каналу СТВ.

По его словам, топливо в реактор АЭС загружается на пять лет и стоит оно сейчас до 150 миллионов долларов.

"А сколько за газ надо было бы заплатить? Если бы мы имели вторую АЭС на востоке, то нам десяти миллиардов кубов газа хватило бы. Это уже большая независимость от монополиста", – уточнил он.

Как ранее сообщал Sputnik, российская корпорация "Росатом" готова принять участие в строительстве второй атомной электростанции на территории Беларуси, если Минск примет такое решение. По данным Минэнерго, решение по этому вопросу будет принято в республике уже в текущем году.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября . Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – годом позже.

Читайте также: