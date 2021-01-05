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ОПЕК+ разрешила России и Казахстану увеличить добычу нефти

06.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Казахстан и Россия в феврале и марте смогут увеличить добычу нефти в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, сообщила во вторник пресс-служба казахстанского министерства энергетики.

"По итогам заседания странами-участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тысяч баррелей в сутки соответственно", - говорится в релизе.

© Sputnik Сергей Лескеть
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В феврале и марте Казахстан планирует увеличивать добычу на 10 тысяч баррелей в сутки.

Увеличивать добычу разрешено только России и Казахстану. Обязательства для Казахстана в рамках ОПЕК+ в феврале и марте составят 1,427 миллиона баррелей в сутки и 1,437 миллиона баррелей в сутки соответственно.

Пока решено, что общее сокращение добычи нефти снизится до 7,125 миллиона баррелей в сутки в феврале и 7,05 миллиона в марте.

Следующее заседание всех стран ОПЕК+ состоится 4 марта. Встречи мониторингового комитета альянса состоятся 3 февраля и 3 марта.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего планирует в феврале и марте увеличить добычу "черного золота" Россия, такую же возможность получил и Казахстан.
 
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