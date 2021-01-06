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Работникам санатория Belorus в Литве выплатят зарплаты

06.01.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Декабрьские зарплаты работникам санатория Belorus наконец стало возможным выплатить, следует из сообщений литовских СМИ.

"Банк начал делать переводы. Средства работникам санатория поступят сегодня", – сообщила во вторник директор Службы надзора за финансовыми рынками Банка Литвы Екатерина Говина.

© Photo : "ВКонтакте" / Детский санаторий "Беларусь", г. Друскининкай
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Санаторий находится в литовском городе Друскининкай. Банк Swedbank заморозил его счета 18 декабря с введением санкций Евросоюза в отношении Главного хозяйственного управления Администрации президента Беларуси.

Из-за этого больше 400 работников санатория до сих пор не получили декабрьские зарплаты, большинство сотрудников - граждане Литвы. Чтобы люди смогли получить заработанные деньги, литовское правительство сделало исключение. МИД сообщил об этом Swedbank 31 декабря.

Руководитель санатория Илья Епифанов ранее сообщал, что вместе с налогами государству и зарплатами работников переводимая сумма превышает 300 тысяч евро.  

Кабмин Литвы также готовит план помощи работникам санатория в дальнейшем. Ожидается, что на этой неделе президент Гитанас Науседа обсудит ситуацию с санаторием с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом. Науседа отмечал, что санкции ЕС в отношении Беларуси не должны ухудшать положение литовских граждан или компаний.

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае – медицинское учреждение, которое является центром реабилитации для детей, в том числе для инвалидов. Там ежегодно проходят лечение более 13 тысяч человек, в том числе более 6,5 тысячи несовершеннолетних.

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Теги: Минск
 
 
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