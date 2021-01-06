Правительство снизило критический порог золотовалютных резервов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв - Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 января составили 7,5 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Ранее белорусские власти согласно положениям денежно-кредитной политики на прошлый год установили, что на 1 января 2021 года объем международных резервов должен быть не ниже суммы в 7,3 миллиарда долларов.

"За декабрь золотовалютные резервы выросли на 92,1 миллиона долларов (на 1,2%) после снижения в ноябре на 109,2 миллиона долларов (на 1,5%)", - уточнили в ведомстве.

При этом в Нацбанке констатировали, что за минувший год золотовалютные резервы республики стали меньше на 1,9 миллиарда долларов (на 20,5%).

В пресс-службе регулятора пояснили, что такое снижение резервов обусловлено плановыми погашениями задолженностей белорусскими властями, которые составили около 3,9 миллиарда долларов, в том числе в декабре – 227 миллионов долларов.

В завершение в Нацбанке отметили, что в соответствии с денежно-кредитной политикой властей "на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 миллиардов долларов".

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