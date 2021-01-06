Долги и спрос на валюту. Почему за год золотовалютные резервы потеряли 1,9 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2021 года, по предварительным данным, составили 7 468,5 млн долларов (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Нацбанка. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем резервов на 1 января 2021 года должен был составить не менее 7,3 млрд долларов.



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За декабрь золотовалютные резервы выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) после снижения в ноябре на 109,2 млн долларов (на 1,5%).

В целом по итогам 2020 года международные резервные активы сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5%.

Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре — 227 млн долларов, а также продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в 2020 году способствовали поступление средств от размещения Министерством финансов на внешнем и внутреннем рынках облигаций, номинированных в иностранной валюте, привлечение внешних государственных займов, иные поступления иностранной валюты в бюджет, а также рост стоимости монетарного золота.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.