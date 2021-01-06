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Криптовалютные качели: биткоин обновил исторический максимум цен

06.01.2021 10:39 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 янв – Sputnik. Биткоин снова обновил максимум цены в среду, поднявшись на 6%, об этом свидетельствуют данные торгов крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

© Photo : Общественное телевидение России
Экономист рассказал, как можно будет заработать на биткоине в 2021 году

По данным, стоимость одной единицы криптовалюты достигла почти 34,5 тысячи долларов. Впервые курс биткоина превысил 34 тысячи долларов несколько дней назад.

Перед Новым годом биткоин установил несколько рекордов. Впервые цена биткоина составила 20 тысяч долларов 16 декабря, а спустя почти неделю, 21 декабря, курс поднялся до 24 тысяч, а 27 декабря и вовсе до 26 тысяч. Но и это не было пределом.

После Нового года, 2 января, биткоин подскочил до 30 тысяч долларов, потом его цена поднялась до 31 и 32 тысяч, а затем и до 33 тысяч. Правда, 4 января он опустился до 28 тысяч долларов, а сегодня вновь поднялся. Таким образом, за последнюю неделю валюта дорожает в пятый раз.

Напомним, на долю биткоина приходится около 70% всего глобального рынка криптовалют.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Самая популярная криптовалюта в мире, менее чем за неделю 2021 года, уже дорожала четыре раза, сейчас верхняя планка цены поднялась в очередной раз.
 
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