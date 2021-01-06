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«Знаку обвинений не предъявляли». Адвокат Знака о новых уголовных делах против Координационного совета
06.01.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Максиму Знаку не было предъявлено обвинений по двум новым уголовным делам против Координационного совета. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомним, Генпрокуратура
Члену президиума Координационного совета Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было.
— Хочу подчеркнуть, что это — возбуждение дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует, — рассказал Дмитрий Лаевский.
По первому уголовному делу, по которому Максим Знак
— Мы аргументировали отсутствие состава преступления, наша позиция не опровергнута, и настаиваем, что преследование адвоката Знака за выражение правового мнения, которое не содержит никаких противоправных призывов, должно быть прекращено. Об этом же говорится в ряде обращений крупнейших международных адвокатских ассоциаций, поступивших в адрес властей Беларуси. Сам Максим в норме, хотя в условиях СИЗО это и нелегко, но настроение у него хорошее, рабочее, много читает. Продолжаем бороться, — говорит Лаевский.
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«Знаку обвинений не предъявляли». Адвокат Знака о новых уголовных делах против Координационного совета
Выдвижение подозрений в экстремизме защита Знака считает беспочвенным. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует.
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