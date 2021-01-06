«Знаку обвинений не предъявляли». Адвокат Знака о новых уголовных делах против Координационного совета

Источник материала: Tut.by

Максиму Знаку не было предъявлено обвинений по двум новым уголовным делам против Координационного совета. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Члену президиума Координационного совета Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было.

— Хочу подчеркнуть, что это — возбуждение дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует, — рассказал Дмитрий Лаевский.

По первому уголовному делу, по которому Максим Знак обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования.

— Мы аргументировали отсутствие состава преступления, наша позиция не опровергнута, и настаиваем, что преследование адвоката Знака за выражение правового мнения, которое не содержит никаких противоправных призывов, должно быть прекращено. Об этом же говорится в ряде обращений крупнейших международных адвокатских ассоциаций, поступивших в адрес властей Беларуси. Сам Максим в норме, хотя в условиях СИЗО это и нелегко, но настроение у него хорошее, рабочее, много читает. Продолжаем бороться, — говорит Лаевский.