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«Ответ нелегитимному Всебелорусскому собранию». Цепкало запустил Белорусский Демократический форум

06.01.2021 11:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского Демократического форума — платформы, цель которой — объединить «все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства в ответ на псевдонациональное Всенародное собрание». Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня в разных инициативах участвуют почти все слои общества всех возрастов, и мы обязаны избежать ошибок революций против диктатуры. Главная из которых — отсутствие противовесов. Именно они призваны способствовать развитию конкуренции внутри общества, способствовать улучшению всей страны и жизни народа в целом. Белорусский Демократический форум — это наш ответ нелегитимному и позорному Всебелорусскому собранию, — сообщает представитель Цепкало.

На платформе форума будут проходить обсуждения и опросы. В ближайшее время на темы форума планируется организовать круглые столы с привлечением экспертов и активных участников форума, «чтобы максимально вовлечь белорусов в принятие решений будущего».

— На сегодня мы запустили один из важнейших вопросов к обсуждению — Государственное управление. Мы призываем общество к активной позиции в данных обсуждениях. Этим мы планируем начать готовить общество к нашей Новой Беларуси, где будет приветствоваться открытое выражение позиции и ее отстаивание, очередной раз показав, что в современном мире, больше нет места устаревшим режимам, не учитывающим мнение общества.

 
 
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Цель платформы - объединить «все здравые силы в конституционных преобразованиях как разумную альтернативу народного большинства в ответ на псевдонациональное...
 
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