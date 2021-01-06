ЗВР Беларуси за 2020 год сократились почти на $2 миллиарда

Властям удалось «вписать» показатель золотовалютных резервов в требуемый Основными направлениями денежно-кредитной политики уровень. Однако объем их падения за 2020 год все равно впечатляет.

По информации Национального банка Беларуси, Золотовалютные резервы Беларуси за декабрь выросли на 92,1 млн долларов (на 1,2%) и, по предварительным данным, на 1 января 2021 года составили 7 млрд 468,5 млн долларов в эквиваленте.

Таким образом, за 2020 год ЗВР Беларуси сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало минувшего года они составляли 9,4 млрд долларов).

«Снижение уровня золотовалютных резервов по итогам 2020 года в основном обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 3,9 млрд долларов, в том числе в декабре — 227 млн долларов, а также продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи», - традиционно сообщает НББ.

Отметим, что ЗВР Беларуси на 1 декабря 2020 года составили 7 376,3 млн долларов, за ноябрь 2020 года они снизились на 109,2 млн долларов или на 1,5%. В октябре, напомним, ЗВР выросли на 164,2 млн долларов.